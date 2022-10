Xabi Alonso feiert mit Leverkusen einen Einstand nach Mass

Fussball international Seoane-Nachfolger Xabi Alonso gelingt erfolgreicher Einstand – Man City ist weiter unantastbar In der Bundesliga feiert Bayer Leverkusen beim Trainerdebüt von Xabi Alonso einen deutlichen Sieg gegen schwache Schalker. In der Premier League ist Manchester City weiter nicht zu stoppen. Der Samstag in der Übersicht. Dan Urner und Simon Wespi 08.10.2022, 17.58 Uhr

Xabi Alonso hat einen gelungenen Einstand als Leverkusen-Coach gefeiert. Keystone

Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04 4:0 (2:0)

Das Debüt von Xabi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen ist geglückt. Die bis anhin kriselnden Rheinländer, die unter der Woche die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Übungsleiter Gerardo Seoane beendet hatten, liessen Aufsteiger Schalke 04 im Kellerduell keine Chance. Moussa Diaby (38. Minute), Jeremie Frimpong (41./53.) und Paulinho (90.) trafen gegen harm-, mut- und chancenlose «Knappen», für die der Zürcher Cédric Brunner über die gesamte Matchdauer als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam.

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Der VfL Bochum hat am neunten Spieltag seinen langersehnten ersten Saisonsieg eingefahren – und dabei einen Champions-League-Teilnehmer alt aussehen lassen. Philipp Hofmann erlöste das Team aus dem Ruhrgebiet in der 71. Minute, ein Eigentor durch Evan Ndicka (87.) sowie ein sehenswerter Treffer durch Philipp Förster (90.+1) machten alles klar. Trotz des Sieges bleibt der VfL auf dem letzten Tabellenrang, hat nun aber immerhin wieder Anschluss an den Rest der Liga gefunden.

Die weiteren Ergebnisse: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig 3:0 (0:0)

FC Augsburg – VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)

Im Abendspiel (18.30 Uhr) stehen sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber.

Erling Haaland und Phil Foden skoren erneut für Man City. Keystone

Manchester City – FC Southampton 4:0 (2:0)

Manchester City ist weiter nicht zu stoppen. Die Mannschaft von Pep Guardiola bezwang am 9. Spieltag der Premier League Southampton mit 4:0. Unter der Woche hatten die Sky-Blues in der Champions League den FC Kopenhagen 5:0 aus dem Stadion geschossen, am letzten Spieltag in der heimischen Meisterschaft hatte Stadtrivale Man United gleich mit 3:6 als Verlierer vom Platz gemusst. Joao Cancelo brachte Man City in der 20. Minute in Führung. Phil Foden erhöhte zwölf Minuten später sehenswert auf 2:0. Verteidiger Manuel Akanji durfte erneut von Beginn weg ran und spielte durch. In der zweiten Halbzeit sorgte Riyad Mahrez (49.) für die Vorentscheidung. Auch der Name Erling Haaland durfte natürlich auf dem Scoreboard nicht fehlen. Der norwegische Superstart erzielte mit seinem bereits 15. Saisontreffer nach gut einer Stunde das 4:0.

Newcastle United – FC Brentford 5:1 (2:0)

In Tuchfühlung mit den Champions-League-Plätzen steht auch Newcastle United. Die Nordengländer siegten Zuhause gegen Brentford ohne Mühe mit 5:1. Mittelfeldspieler Bruno Guimarães erzielte dabei zwei Tore. Verteidiger Fabian Schär spielte durch und zeigte eine gute Partie. Im Spitzenspiel am Sonntag gastiert der FC Liverpool bei Arsenal London mit Nationalspieler Granit Xhaka.

Die weiteren Ergebnisse: FC Chelsea – Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0)

AFC Bournemouth – Leicester City 2:1 (0:1)