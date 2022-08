Seoane mit Leverkusen auf der Siegesstrasse, Haaland mit Hattrick

Fussball international Sommer hext Gladbach zum Remis bei Bayern – Haaland entzückt mit Hattrick, Liverpool gewinnt mit 9:0 Am 4. Spieltag der Bundesliga knüpft Gladbach dank einem überragenden Yann Sommer den Bayern zwei Punkte ab. Seoanes Leverkusen kehrt in Mainz auf die Siegesstrasse zurück. In der Premier League gewinnen Man City und Liverpool spektakulär. Die Übersicht: Simon Wespi und Leandro De Mori Aktualisiert 27.08.2022, 20.47 Uhr

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Bayern München hat sich von seinem Angstgegner erneut Punkte klauen lassen. Der deutsche Rekordmeister kam gegen Borussia Mönchengladbach trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Bayern scheiterten dabei immer wieder am überragenden Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer, der die Münchner Top-Stars mit etlichen Paraden schier zur Verzweiflung brachte. Erst Leroy Sane (83.) nutzte eine der vielen Grosschancen. Gladbach, während 90 Minuten mit Nico Elvedi in der Verteidigung, war mit der ersten Torchance in der 43. Minute durch Marcus Thuram überraschend in Führung gegangen.

Yann Sommer lässt die Stars der Bayern verzweifeln. Einzig Leroy Sane konnte den Schweizer bezwingen. Keystone

Mainz – Bayer Leverkusen 0:3 (0:3)

Bayer Leverkusen ist zurück auf der Siegerstrasse. Die Mannschaft von Gerardo Seoane, die sich zuletzt im Krisenmodus befand, konnte am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg einfahren. Die Werkself siegte auswärts bei Mainz mit 3:0. Sämtliche Tore fielen in der ersten Halbzeit. Jeremie Frimpong schnürte dabei einen Doppelpack für Leverkusen. Silvan Widmer, Captain der Mainzer, spielte durch. Der 29-jährige Aarauer provozierte in der 77. Minute eine gelbrote Karte. Widmer wurde von Piero Hincapié am Trikot zurückgehalten. Nach einer weiteren roten Karte in der Nachspielzeit beendete Leverkusen die Partie zu neunt.

Hertha Berlin – Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. Die Mannschaft mit dem Schweizer Gregor Kobel im Tor gewann auswärts bei Hertha Berlin knapp mit 1:0. Das Game-Winning-Goal erzielte der Neuzugang Anthony Modeste. Das Heimteam drückte gegen Spielende auf den Ausgleich. Doch Kobel konnte sich gleich mehrfach auszeichnen und hielt den Sieg für den BVB fest.

Schalke – Union Berlin 1:6 (1:3)

Union Berlin hat seinen Höhenflug fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich beim noch sieglosen FC Schalke klar mit 6:1 durch. Morten Thorsby in der 6. Minute, Sheraldo Becker (36./46.), Janik Haberer (45.) und Sven Michel (87./90.) erzielten die Tore für Union. Das Ergebnis widerspiegelt das Gezeigte in keiner Weise. Die Berliner zeigten sich von der effizienten Seite, konterten die Gelsenkirchener regelrecht aus und hatten das nötige Wettkampfglück auf ihrer Seite. Das Team von Coach Frank Kramer leistete sich in der Abwehr zu viele Fehler. Daran konnte auch Cedric Brunner, der während der gesamten Partie durchspielte, nichts ändern.

Die weiteren Spiele: Hoffenheim – Augsburg 1:0 (1:0)

RB Leipzig – Wolfsburg 2:0 (1:0)

Arsenal – Fulham 2:1 (0:0)

Im Schweizer Duell in London behielt Arsenal das bessere Ende für sich. Die Mannschaft von Granit Xhaka setzte sich gegen Fulham (ab 79. mit Kevin Mbabu) 2:1 durch. Martin Odegaard und Gabriel Jesus erzielten die Tore für die Gunners. Damit behauptet Arsenal die Spitzenposition in der Premier League. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel für die Xhaka-Truppe.

Manchester City – Crystal Palace 4:2 (0:2)

Manchester City gewinnt sein Spiel gegen Crystal Palace trotz Pausenrückstand mit 4:2. Früh in der Partie kassierten die Citizens ein unglückliches Eigentor durch Verteidiger John Stones (4.) und mussten durch Joachim Andersen (21.) mit einem Rückstand von 0:2 in die Kabine. Beim Pausentee schien Pep Guardiola allerdings die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Bernardo Silva (53.) verkürzte prompt. Und dann bewies Erling Haaland, wieso er als eines der besten Sturmtalente der Welt gehandelt wird. Gleich drei Mal (62., 70., 81.) traf der 22-jährige Norweger, womit er dem amtierenden Meister den nächsten Saisonsieg beschert.

Erling Haaland traf gleich drei Mal gegen Crystal Palace. Andrew Yates / EPA

Liverpool – Bournemouth 9:0 (5:0)

Der FC Liverpool fährt am vierten Spieltag der Premier League seinen ersten Sieg ein. Die dominante Elf von Jürgen Klopp gewinnt an der Anfield Road gegen Bournemouth gleich mit 9:0 (5:0). Bereits in der dritten Spielminute war es Luis Diaz, der per Kopf zur Führung einnickte. Drei Minuten später doppelte Nachwuchstalent Harvey Eliott mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 2:0 nach. Trent Alexander-Arnold (28.), Roberto Firmino (31.) und Virgil van Dijk (45.) erhöhten noch vor der Pause zum 5:0-Zwischenstand. Kaum waren die Seiten gewechselt, musste Bournemouth durch Chris Mepham (46.) auch noch ein Eigentor hinnehmen. Roberto Firmino (62.) und Luis Diaz (85.) trafen in der zweiten Halbzeit erneut, zuvor erhöhte Fabio Carvalho (80.) zum Zwischenstand von 8:0.

Die weiteren Spiele: Southampton - Manchester United 0:1 (0:0)

Chelsea – Leicester 2:1 (0:0)

Brentford – Everton 1:1 (0:1)

Brighton - Leeds United 1:0 (0:0)