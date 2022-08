Xhaka trifft bei Arsenal-Sieg - Seoanes Leverkusen im Tiefgang

Fussball international Xhaka trifft bei Arsenal-Sieg und harmoniert mit Doppeltorschütze Gabriel Jesus – Seoanes Leverkusen im Tiefgang Beim Sieg der Gunners, am 2. Spieltag der Premier League, feiert Granit Xhaka ein Tor und ein Assist. In der Bundesliga befindet sich Leverkusen derweil im Krebsgang. Die Mannschaft von Gerardo Seoane musste sich erstmals Augsburg beugen. Leandro De Mori und Simon Wespi 13.08.2022, 18.08 Uhr

In der Premier League sowie in der Bundesliga steht der 2. Spieltag auf dem Programm. Zahlreiche Schweizer Legionäre standen am Samstagnachmittag im Einsatz. Die grosse Übersicht:

Gabriel Jesus und Granit Xhaka harmonierten am Samstagnachmittag. Mike Egerton / AP

Arsenal - Leicester 4:2 (2:0)

Die Chemie scheint zu stimmen: Beim 4:2-Sieg von Arsenal gegen Leicester City am zweiten Spieltag der Premier League brillieren Granit Xhaka und Gabriel Jesus – sie bereiten dem Anderen jeweils ein Tor vor. Es waren 23 Minuten gespielt, als Jesus mit einem Schlenzer ins rechte obere Eck zur Führung für die Gunners traf. Der Assist zum Treffer kam von Granit Xhaka. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff zeigte der brasilianische Angreifer dann, wieso sein Wechsel weg von Meister Manchester City der richtige Schritt war: Er köpfelte nach einem Corner zum zwischenzeitlichen 2:0 ein.

Auf dem Weg zu den drei Punkten legten sich die Londoner die Steine gleich selbst in den Weg. In der 53. Minute traf Verteidiger William Saliba per Kopf ins eigene Tor und verkürzte den Skore auf 1:2. Knapp zwei Minuten dauerte es, bis Xhaka nach einem Pass von Jesus den alten Vorsprung wieder herstellte. Leicesters James Maddison traf zwar in der 74. Minute zum 2:3-Anschlusstreffer, erneut dauerte es aber wieder nur wenige Sekunden, bis Arsenal reagierte. Und wieder stand Gabriel Jesus dabei im Fokus: er spielte den entscheidenden Pass zu Landsmann Gabriel Martinelli, der zum 4:2-Schlussstand traf.

Manchester City - Bournemouth 4:0 (3:0)

Gut 33 Jahre ist es her, dass Bournemouth in Manchester zuletzt einen Punkt gewonnen hat. Nach 45 gespielten Minuten an diesem Samstagnachmittag war klar, dass diese Negativbilanz auch heute nicht gebrochen wird. 3:0 führten die Citizens zur Pause, dank Treffern von Ilkay Gündogan (19.), Kevin De Bruyne (31.) und Phil Foden (37.). Wegen einem Eigentor von Jefferson Lerma belief sich das Schlussresultat schliesslich auf 4:0. Es war vor allem der belgische Mittelfeldakteur, der bei diesem Sieg von Pep Guardiolas Elf im Fokus stand. Bei seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 zeigte er mit einer Körpertäuschung, gefolgt von einem Aussenrist-Schlenzer, wieso er als Weltklasse-Spieler gehandelt wird. Danach bereitete er Fodens Treffer vor – mit einem frechen Pass durch die Beine des gegnerischen Verteidigers.

Die weiteren Ergebnisse: Brighton - Newcastle (mit Fabian Schär) 0:0

Southampton - Leeds 2:2 (0:0)

Wolverhampton - Fulham 0:0

Aston Villa - Everton 2:1 (1:0)

Gerardo Seoane und Leverkusen müssen bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage einstecken. Keystone

Leverkusen - Augsburg 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen befindet sich weiter im Krebsgang. Nach dem frühzeitigen Aus im DFB-Pokal und der Auftaktniederlage bei Borussia Dortmund, muss sich die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane im Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:2 geschlagen geben. Frederik Jensen brachte die bayrischen Schwaben zunächst in Führung, Charles Aránguiz traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Der eingewechselte Andre Hahn sorgte schliesslich in der 82. Minute für die Entscheidung. Der FCA feiert damit den ersten Bundesliga-Sieg überhaupt gegen Leverkusen. Ruben Vargas auf Seiten der Augsburger kam nicht zum Einsatz. Der 24-jährige Luzerner war nach seiner Muskelverletzung, die er sich im Vorfeld der Nations-League-Partie gegen Portugal zuzog, noch nicht im Aufgebot.

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Die Eintracht aus Frankfurt konnte sich nach der 1:6-Pleite zum Saisonauftakt gegen Bayern München nur bedingt rehabilitieren. Die Hessen spielten auswärts bei Hertha Berlin 1:1-Unentschieden. Suat Serdar brachte die Berliner nach drei Spielminuten in Führung, Daichi Kamada traf unmittelbar nach der Pause zum Ausgleich. Höhepunkt der Partie war eine knifflige Elfmeterentscheidung. Schiedsrichter Frank Willenborg entschied zwei Minuten vor dem Ende auf Penalty für Frankfurt, weil Hertha-Goalie Oliver Christensen den Eintracht-Stürmer Rafael Borré gefoult haben soll. Nach Videostudium revidierte er aber sein Urteil. Bitter für Frankfurt, der Entscheid hätte auch anders ausfallen können. Djibril Sow durfte für die Eintracht über die volle Distanz ran.

Die weiteren Ergebnisse: RB Leipzig - Köln 2:2 (1:1)

Hoffenheim - Bochum 3:2 (2:2)

Werder Bremen - Stuttgart 2:2 (1:1)