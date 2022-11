Fussball Sion-Superstar Balotelli rastet nach Stinkefinger-Skandal auf Instagram aus Der neue Shootingstar aus dem Wallis zeigte am Sonntag im Spiel gegen den FC Basel den Fans den Stinkefinger. Passiert ist nichts. Doch nun rastet er auf Instagram aus und wettert mächtig gegen die Verbandsverantwortlichen. Gina Kern Jetzt kommentieren 07.11.2022, 13.59 Uhr

Sions Mario Balotelli auf dem Weg in die Katakomben während des Spiels gegen den FC Basel. KEYSTONE

Es dauerte ein paar Spiele, bis Skandal-Balotelli sein wahres Gesicht zeigte. Doch am Sonntag beim Spiel gegen die Basler fühlte sich der 32-jährige Stürmerstar ungerecht behandelt. Er war der Meinung, dass er gefoult wurde. Der Schiri reagierte nicht. Balotelli wurde ausgewechselt und als er in die Katakomben lief, zeigte er den FCB-Fans grad mehrfach den Stinkefinger. Auf die Pfiffe der Fans reagierte er mit dem Griff zwischen seine Beine.

Screenshot Instagram

Nun reagiert der italiensiche Ex-Internationale wütend in seiner Instagram-Story. Die Worte sind an den Fussballverband gerichtet.

«Ich weiss nicht, in was für einer Mafia Sie sind, aber glauben Sie mir, Spieler wie ich sind nicht stolz darauf in einer Liga zu spielen in der Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit souverän sind. Fussball ist ein Job und da müssen wir ihn alle ernst nehmen, einschliesslich Schiedsrichter. Ich werde nicht weiterhin meine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, ohne vor Fehlern des Gegners und vor Angriffen der Fans geschützt zu sein. Es ist mir wirklich egal, was sie vorher gewohnt sind, aber sie müssen dies so schnell wie möglich ändern und die Welt muss jetzt ein Auge setzen in dieser Liga, um die Schaden zu sehen, die sie tun. Ich habe einen Fehler gemacht, ich werde dafür bezahlen... Hat der Verband einen Fehler gemacht? Wird dafür bezahlen. Schiedsrichter Fehler gemacht? Das muss er auch bezahlen. »

Die Verantwortlichen des FC Sion, der Swiss Football League und die Schiedsrichter haben sich noch nicht zu Balotellis massiven Anschuldigungen geäussert.

