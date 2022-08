Frauenfussball: Tatjana Hänni erhält Hass-Brief

Fussball Sexistisch, homophob und obszön: Tatjana Hänni erhält Hass-Zuschrift gegen den Frauenfussball Die SFV-Frauenfussball-Direktorin teilt auf Twitter einen Brief, dessen Verfasser dem Frauenfussball offenkundig ablehnend gegenübersteht – und die Gürtellinie regelmässig unterschreitet. Dan Urner 05.08.2022, 13.38 Uhr

Tatjana Hänni hat am Donnerstag einen unschönen Brief geteilt, den sie erhalten hat. Keystone

«Erster Tag zurück im Büro», schrieb Tatjana Hänni am Donnerstag auf Twitter. Und kurz nach ihrer Rückkehr an den Schreibtisch dürfte die Frauenfussball-Direktorin des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) ihren Augen nicht getraut haben. Die 55-Jährige fand nämlich offenbar einen unschönen Brief vor, den sie prompt abfotografiert teilte. Am Freitag berichtete die deutsche Boulevardzeitung «Bild» darüber.