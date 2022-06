Schweiz - Portugal: Die Medienkonferenz mit Murat Yakin und Xhaka

16:25 Uhr 11. Juni

Schweiz hat gegen Portugal eine Rechnung offen

Drei Spiele in der Nations League, drei Niederlagen. Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat sich den Start in die Kampagne zweifellos anders ausgemalt. Nun wartet am Sonntag im Stade de Genève Portugal. Das Team von Murat Yakin hat mit den Iberern noch eine Rechnung offen. Gleich mit 0:4 tauchte die Nati in Lissabon. Welche Gedanken macht sich der Trainer? Was sagt Captain Granit Xhaka dazu? Verfolgen Sie die Medienkonferenz jetzt live im Stream und Ticker.