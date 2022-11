Fussball-WM in Katar: Einschaltquote deutlich geringer als 2018

Fussball-WM Einschaltquote geht massiv zurück: Interesse am WM-Eröffnungsspiel deutlich geringer als vor vier Jahren Die Kritik am umstrittenen Gastgeberland Katar zeigt offenbar Wirkung: Die Publikumszahlen in Deutschland sind im Vergleich zum Eröffnungsspiel 2018 deutlich gesunken. Dan Urner 21.11.2022, 10.06 Uhr

Viele leere Sitze: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verliessen die Arena in Al Khor vorzeitig. Auch das TV-Publikum schien vom Eröffnungsspiel wenig angetan. Keystone

Dass sich die beissende internationale Kritik, der sich das WM-Gastgeberland Katar aus mannigfaltigen Gründen ausgesetzt sieht, tatsächlich in einem geringeren Interesse am umstrittenen Grossanlass niederschlägt, lässt sich erstmals mit Zahlen belegen. Die Einschaltquote des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador erreichte in Deutschland bei weitem nicht jene von vor vier Jahren: Hatten 2018 mehr als zehn Millionen Menschen die Partie zwischen Russland und Saudi-Arabien verfolgt, schalteten am Sonntag im ZDF durchschnittlich gerade noch 6,21 Millionen Interessierte ein.