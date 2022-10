WM-Gruppen: Die Schweiz misst sich mit Gastgeber Neuseeland

Fussball WM Euphorische Schweizerinnen nach der Auslosung: «Das Spiel gegen Neuseeland wird für uns ein grosses Highlight» Die Schweiz trifft an der WM auf Gastgeber Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Die Auslosung meinte es gut mit den Schweizerinnen. So fallen die Reaktionen im Schweizer Lager aus. Simon Wespi 23.10.2022, 15.41 Uhr

Die jubelnde Ramona Bachmann zusammen mit Geraldine Reuteler. Keystone

Die Schweizer Fussballerinnen haben sich nach 2015 zum zweiten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert. Das Team des scheidenden Trainers Nils Nielsen reist nächsten Sommer an die Weltmeisterschaft nach Neuseeland. In Auckland wurden am Samstag die WM-Gruppen ausgelost. Als erst gezogenes Los aus Topf 3 wurde die Schweiz in die Gruppe A eingeteilt. Dabei bekommen es die Schweizerinnen mit den Gastgeberinnen zu tun. Die Schweiz wird sich mit Neuseeland, Norwegen und den Philippinen messen.