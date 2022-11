Handball: Schweizerinnen verlieren EM-Auftaktspiel gegen Ungarn

Handball Schlagabtausch zum EM-Auftakt: Schweizerinnen verlangen Ungarn alles ab Lange hält die couragiert aufspielende Schweiz, die erstmals an einer EM-Endrunde teilnimmt, bestens mit ihrem Gegner mit. Erst in der Schlussphase setzen sich die hoch favorisierten Ungarinnen ab. Dan Urner 04.11.2022, 19.48 Uhr

Die Schweiz, hier mit Tabea Schmid (weisses Trikot) zu sehen, lieferte sich mit Ungarn einen harten Kampf. Keystone

Die Schweizer Handball-Frauen haben einen veritablen Coup zum Auftakt ihrer ersten EM-Endrunde nur knapp verpasst. Das Team von Trainer Martin Albertsen verlor das Eröffnungsspiel in Ljubljana gegen die klar favorisierte Equipe aus Ungarn mit 28:33 – nachdem es das Geschehen lange offen gestaltet hatte.

Denn die Nati trat von Beginn an forsch und ebenbürtig auf. Vor allem Torhüterin Lea Schüpbach zeigte eine formidable Leistung – und sorgte, gemeinsam mit etwas Aluminiumglück, für eine unverhoffte Zwei-Tore-Pausenführung. In der zweiten Hälfte liess die defensive Stabilität der Schweizerinnen etwas nach, sodass Ungarn vermehrt zu einfachen Toren kam. Angeführt von der starken Petra Vamos, schienen die zunächst nervös und fahrig wirkenden Favoritinnen nun häufiger einen Schritt schneller zu sein. Die Equipe von Trainer Vladimir Golovin gingen in der Abwehr aggressiver zu Werke – und verwandelten den Pausenrückstand innert sechs Minuten in eine Führung.

Die Highlights der Partie im Video:

Die Schweiz unterliegt im Startspiel den Ungarinnen knapp. Youtube / The Home of Handball

Ungarinnen setzen sich spät ab

Doch weil sich die mutigen Schweizerinnen nicht abschütteln liessen, entwickelte sich das Geschehen lange zum offenen Schlagabtausch. Infolge mehrerer Schweizer Fehler setzten sich die Europameisterinnen von 2000 zehn Minuten vor dem Ende schliesslich entscheidend ab.

Treffsicherste Spielerin der Partie war die Ungarin Katrin Gitta Klujber, die neunmal einnetzte. Beste Werferin der Schweiz war Tabea Schmid mit sechs Toren; Mia Emmenegger, Daphne Gautschi und Nuria Bucher trafen je fünfmal. Nächster Gegner der EM-Debütantinnen ist am Sonntagabend Norwegen.