Nati-Rücktritt? Yann Sommer spricht über WM und seine Zukunft

Interview Rücktritt nach der WM 2022? Das sind die Nati-Pläne von Yann Sommer Der Schweizer Torhüter sicherte in den Schlussminuten den 2:1-Sieg gegen Spanien. An Tag vor dem WM-Final wird Sommer 34-jährig – die grosse Frage: Macht er weiter bis zur EM 2024? Etienne Wuillemin, Saragossa Jetzt kommentieren 25.09.2022, 13.49 Uhr

Yann Sommer feierte mit der Nati einen 2:1-Sieg über Spanien Claudio Thoma / freshfocus

Yann Sommer, die Schweiz hat nun hintereinander Portugal und Spanien besiegt. Dazu im EM-Achtelfinal vor etwas mehr als einem Jahr Frankreich. Und in der WM-Qualifikation zwei Mal Unentschieden gespielt gegen Italien. Was löst dieses Wissen in der Mannschaft aus?

Yann Sommer: Das gibt uns natürlich viele gute Gefühle. Wenn wir es hinkriegen, grosse Nationen zu besiegen, dann ist das die Bestätigung dafür, dass an einem guten Tag mit einer guten Leistung vieles möglich ist. Das müssen wir an die WM mitnehmen. Auch wenn ich die Ausgangslage dann eine ganz andere sein wird.

Wie ordnen Sie diesen Sieg gegen Spanien ein?

Es ist ein Sieg, der zunächst einmal sehr wichtig ist für die Nations-League-Kampagne. Wir haben unsere Ausgangslage, in der Liga A zu bleiben, vor dem letzten Spiel gegen Tschechien verbessert. Aber natürlich ist es toll, Spanien endlich einmal besiegt zu haben, nachdem wir zuletzt an der EM an ihnen gescheitert sind (seit 2018 gewann die Schweiz in fünf Duellen mit Spanien nie, d.Red.). Das gibt uns viel Vertrauen.

In zwei Monaten beginnt die WM. Sehen Sie die Gefahr, dass die Erwartungen jetzt plötzlich zu gross werden?

Nein, gar nicht. Wir trennen diese Wettkämpfe (Nations League und WM) klar voneinander. Die WM wird vom Fokus und der Anspannung her ganz anders werden, dessen sind wir uns bewusst. Wir werden Topleistungen erbringen müssen, um an der WM erfolgreich zu sein.

Wie ist die Stimmung im Team im Vergleich vor anderen Turnieren?

Ich sehe nicht viele Unterschiede, natürlich ist die Stimmung nach so einem Sieg gut. Der vielleicht grösste Unterschied ist, dass wir einerseits mitten in der Saison stecken, aber die WM schon in zwei Monaten beginnt. Das ist cool, aber auch eine Umstellung, weil die Vorbereitung viel kürzer ist. Es geht direkt los.

Die Handschrift von Murat Yakin ist immer deutlicher zu erkennen. Die Schweiz lässt in der Defensive viel weniger zu als noch unter Vladimir Petkovic. Wie nehmen Sie als Torhüter diese Veränderungen wahr?

Die Balance im Team stimmt. Wir sind grundsätzlich tatsächlich ein Stück defensiver momentan. Wir verteidigen extrem gut, stehen kompakt. Natürlich, es gab auch Spiele wie das 0:4 in Portugal, wo das nicht gelang. Wir wussten, die Spanier werden viel den Ball haben und versuchen, uns auseinander zu ziehen, um Räume zu schaffen. Aber diese Räume haben wir ihnen nicht gegeben. Ich als Goalie hatte während des ganzen Spiels nie wirklich das Gefühl, dass da nun etwas Spektakuläres auf mich zukommen wird. Jetzt liegt es an uns, noch etwas mehr Entlastung gegen vorne zu kreieren, vor dem gegnerischen Tor noch gefährlicher zu werden.

Mit Murat Yakin als Coach änderte sich auch die taktische Ausrichtung der Nati. Jean-Christophe Bott / EPA

Vor Saisonbeginn gab es immer wieder Gerüchte, dass Sie Ihren Verein Borussia Mönchengladbach verlassen könnten. Zuerst hiess es, Nizza sei interessiert, danach Manchester United. Wie nahe waren Sie an einem Wechsel?

Eigentlich gar nicht so nahe (lacht). Aber es ist auch klar, dass man sich als Fussballer und als Familie Gedanken macht, wie die Zukunft aussieht, gerade in meinem Alter. Das ist ganz normal.

Wissen Sie schon, ob Sie bis zur EM 2024 in der Nati weitermachen?

Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Weil ich mich sehr freue auf die Weltmeisterschaft. Ich werde mich super drauf vorbereiten. Und danach werden wir weiterschauen. Ich bin topfit. Und es macht mich extrem stolz, für die Schweiz Fussball zu spielen.

Heisst auch, dass Sie erst nach der WM entscheiden, wie es weitergeht?

Ich sehe das für mich gar nicht so als: «Erstmal WM und dann: oh, jetzt muss ich meine Entscheidung treffen.» Solange ich für die Schweiz ein guter Torwart bin, oder besser gesagt: solang ich das Gefühl habe, ein guter Torwart sein zu können, denke ich, dass ich das auch noch weiter machen werde.

Liebling der Fans: Yann Sommer posiert in Bad Ragaz im Rahmen eines öffentlichen Trainings der Nationalmannschaft für Nati-Fans. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nations League: Letztes Spiel in St. Gallen Schweiz-Tschechien Die Nati empfängt am Dienstag um 20:45 Uhr Tschechien zum sechsten und letzten Spiel der Nations League. Wie schon vor zwei Jahren geht es im letzten Spiel darum, den Abstieg aus der Liga A zu verhindern. Im Herbst 2020 gewann die Schweiz die Partie gegen die Ukraine 3:0 forfait, weil die Ukrainer wegen Coronafällen in Quarantäne geschickt wurden. Nun ist die Ausgangslage einfach: Ein Unentschieden im Kybunpark genügt der Schweiz für den Klassenerhalt. Spanien muss derweil in Portugal gewinnen, um sich noch für das Finalturnier zu qualifizieren. (ewu)

