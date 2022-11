Katar 2022 «Ich bin extrem stolz, das ist ein Traum»: Die Stimmen zum 1:0-Sieg der Schweizer Nati Es ist ein Start nach Mass. Breel Embolo schiesst die Nati zu drei wichtigen Punkten gegen Kamerun. Das sind die Stimmen zum Spiel. Tobia Gazzotto 24.11.2022, 14.13 Uhr

Breel Embolo erzielt den einzigen Treffer des Spiels. Petr Josek / AP

Breel Embolo zeigt sich im SRF-Interview stolz über seinen Treffer:

«Ich bin extrem Stolz, das ist ein Traum. Mein erstes WM-Tor ausgerechnet gegen Kamerun nach viel Gerede. Ich bin einfach extrem stolz auf mich und meine Familie.»

Mehrmals hebt er aber auch die Leistung seiner Teamkollegen hervor: «Kompliment an die Mannschaft, wie wir zur zweiten Halbzeit aus der Kabine gekommen sind. Die Sachen, die wir besprochen hatten, haben wir sofort umgesetzt und sind so auch zu Chancen gekommen. Wir hätten am Schluss 2:0 oder 3:0 führen können, das ist vielleicht das einzige Manko», bilanziert der 25-Jährige den Spielverlauf.

Yann Sommer ist schmerzfrei

Auch Torhüter Yann Sommer präsentiert sich sichtlich erleichtert über den Auftaktsieg: «Jeder weiss wie wichtig der erste Match ist. Klar funktioniert noch nicht alles, aber das was zählt, sind die drei Punkte.»

Gute Nachrichten gibt es auch über das «Fussgelenk der Nation»:

«Gestern im Training war ich das erste Mal komplett schmerzfrei, jetzt bin ich sehr happy das Alles wieder gut ist.»

Wie Embolo sieht auch Trainer Murat Yakin derweil noch Verbesserungspotenzial in der Offensive: «Wir waren dominant und hatten viel den Ball, haben dann aber in den letzten 15 bis 20 Metern jeweils die falsche Entscheidung getroffen. Wir hätten noch ein Tor mehr erzielen können.» Insgesamt ist er aber zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge:

«Es war eine reife solidarische Leistung.»

Für die nächste Partie, in der mit Brasilien ein anderes Kaliber wartet, brauche es aber trotzdem eine Leistungssteigerung: «Wir wissen, dass es gegen Brasilien nicht das gleiche Spiel sein wird. Da müssen wir noch viel präziser und konkreter sein.»

Choupo-Moting: «Und dann schreibt der Fussball seine Geschichten»

Kamerun-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bilanziert: «In der ersten Halbzeit haben wir es den Schweizern schwer gemacht und haben uns Chancen erarbeitet. Auf so einem Niveau entscheiden dann Kleinigkeiten. Und dann schreibt der Fussball wieder Mal seine eigenen Geschichten und der Breel schiesst das Tor. Ein Unentschieden hätte es auch getan für mich. Jetzt haben wir zwei Finals vor uns.»

Den Blick nach vorne richtet auch der Nationaltrainer Kameruns Rigobert Song: «Wir haben gezeigt, dass wir auf einem hohen Niveau spielen können. Wir arbeiten weiter.»