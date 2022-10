Dietrich Mateschitz - Gründer von Red Bull - ist tot

Konzern Im Alter von 78 Jahren: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das meldete am späten Samstagabend zunächst das Motorsport-Fachmagazin Speedweek, eine Publikation des Red-Bull-Konzerns. 22.10.2022, 23.59 Uhr

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Bild: Barbara Gindl / APA

Der Österreicher sei «einer langen, schweren Krankheit» erlegen. Im Rahmen des Grossen Preises der Formel 1 in den USA bestätigte dann auch Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko den Tod seines langjährigen Wegbegleiters.

«Wir wussten, dass er in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand war», sagte Marko bei Sky: «Nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es trotzdem unfassbar, dass eine so grosse Persönlichkeit abtreten musste.» Mateschitz sei «einmalig» gewesen, «aber er war ein bescheidener Mensch». Zuletzt hatte es bereits Berichte gegeben, nach denen Mateschitz an Krebs erkrankt war.

Der Milliardär aus Österreich hatte einen grossen Teil seines Vermögens in den Sport investiert, vor allen in die Formel 1 und mehrere Fussball-Teams wie DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Red Bull Salzburg. (sid)