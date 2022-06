Fussball: Loch im Happel-Stadion in Wien

Kuriosum in Wien Mysteriöses Loch im Happel-Stadion sorgt nach dem Pannenspiel für Aufsehen Neben einem Stromausfall, der den Spielbeginn in Wien um 90 Minuten verzögerte, hat beim Länderspiel Österreich gegen Dänemark (1:2) in der Nacht auf Dienstag auch ein tiefes Loch auf dem Spielfeld für Aufsehen gesorgt. 07.06.2022, 14.52 Uhr

Stromausfall, lange Spielverzögerung, Heimpleite und dann auch noch ein mysteriöses Loch im Mittelkreis: Bei der 1:2-Heimniederlage der österreichischen Fussball-Nationalmannschaft gegen Dänemark ging so einiges schief. Nachdem die Partie am Dienstagabend mit 90 Minuten Verzögerung angepfiffen werden musste, sorgte nach dem Abpfiff ein tiefes Loch auf dem Spielfeld des Wiener Ernst-Happel-Stadions für Aufsehen.

Der dänische Stürmer Andreas Skov Olsen hatte das Loch im Mittelkreis nach dem Schlusspfiff entdeckt. TV-Bilder zeigten, wie er und einige seiner Mitspieler in das Loch im Mittelkreis stiegen, Skovs halber Unterschenkel verschwand darin. Es muss offenbar nach dem Schlusspfiff entstanden sein, denn während der Partie wäre es aufgefallen und hätte eine erhöhte Verletzungsgefahr dargestellt sowie für eine Unterbrechung gesorgt.

Vermutlich ist dies eine Folge der schweren Regenfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das Problem mit dem Rasen befand sich nach Angaben des Österreichischen Fussball-Bundes (ÖFB) am Dienstagvormittag noch in Klärung. Die Austragung der kommenden Nations-League-Partie am Freitag gegen Weltmeister Frankreich ist dem ÖFB zufolge nicht gefährdet. Spezialisierte Techniker würden den Rasen aber noch prüfen, hiess es vonseiten des Verbands. (dpa/swe)