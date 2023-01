Langlauf: Nadine Fähndrich läuft in Oberstdorf auf Rang 16

Langlauf Nach Tag drei bei der Tour de Ski: Nadine Fähndrich liebäugelt mit den Top Ten Nadine Fähndrich kann am dritten Tag der Tour de Ski nicht mit den Besten mithalten, schielt aber weiterhin auf einen Top-Ten-Platz. Den überlegenen Sieg feiert Frida Karlsson. Simon Wespi 03.01.2023, 16.14 Uhr

Die Luzernerin Nadine Fähndrich ist auch nach dem dritten Tag in Tuchfühlung mit den Top Ten. Keystone

Nadine Fähndrich zeigte auch auf der dritten Etappe der Tour de Ski ein solides Rennen. Die 27-jährige Luzernerin klassierte sich über zehn Kilometer in der klassischen Technik auf dem 16. Platz. In der Gesamtwertung kann Fähndrich als Zwölfte weiterhin mit einem Top-Ten-Platz liebäugeln. Auch Nadia Kälin als 19. und Anja Weber als 22. vermochten in Oberstdorf zu überzeugen.

Einen überlegenen Sieg feierte Frida Karlsson. Die Schwedin nahm der zweitplatzierten Krista Parmakoski aus Finnland etwas mehr als 16 Sekunden ab. Karlsson übernimmt mit diesem Sieg auch die Gesamtführung der Tour de Ski.

Klaebo triumphiert bei den Männer

Im Rennen der Männer blieb ein Schweizer Exploit aus. Cyril Fähndrich sorgte mit einem starken Rennen und dem zwölften Platz jedoch für einen Lichtblick. Beda Klee wurde 17., Candide Pralong 19. und Roman Furger 45. Eine Klasse für sich war einmal mehr Johannes Hoesflot Klaebo. Der Norweger verwies seinen Landsmann Simen Hegstad Krüger (+12,4 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Auf den Start verzichtet haben Jason Rüesch und Jonas Baumann. Beide Athleten haben die Tour de Ski wegen gesundheitlichen Problemen vorzeitig aufgegeben. Baumann konnte in den vergangenen Wochen nicht wunschgemäss trainieren. Er musste bereits die Heimrennen in Davos vor Weihnachten auslassen. Morgen Mittwoch stehen in Oberstdorf die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Massgebend für die Startzeit ist der Rückstand aus dem heutigen Rennen, den sich die Athletinnen und Athleten eingehandelt haben.