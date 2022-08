Leichtathletik Del Ponte sticht Frey aus und startet an der EM über 100 Meter Im «Stechen» um den dritten Startplatz über 100 m an der EM ging in Langenthal knapp an die Tessinerin Ajla Del Ponte – gegenüber der Zugerin Géraldine Frey. Jörg Greb 10.08.2022, 21.58 Uhr

Ajla Del Ponte, rechts, gewinnt den 100 Meter Sprint vor Geraldine Frey. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Verdikt dieser ungewohnten Art von Zweikampf war auf der Langenthaler Hart-Anlage nach 11,30 Sekunden entschieden. Um vier Hundertstel lief die Olympia-Fünfte des letzten Sommers und 10,90-Sekunden-Läuferin die 100 m schneller als ihre Widersacherin. Géraldine Frey, die sich in diesem Sommer so eindrücklich gesteigert hatte und mit 11,23 an dritter Position der aktuellen Saisonbestenliste figuriert, war also die Verliererin.