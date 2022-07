Leichtathletik-WM: Siebenkämpferin Kälin mit Schweizer Rekord

Leichtathletik «Mega lässig»: Siebenkämpferin Kälin stellt neuen Schweizer Rekord auf Annik Kälin glänzt an der WM in Eugene nicht nur mit einem starken sechsten Schlussrang, sondern auch einer neuen Schweizer Bestmarke. Mujinga Kambundji gelingt derweil die Halbfinal-Qualifikation. Dan Urner 19.07.2022, 09.17 Uhr

Annik Kälin hat sich dank einer Glanzleistung Platz sechs und einen neuen Schweizer Rekord gesichert. Keystone

Annik Kälin hat an der Leichtathletik-WM mit einer vorzüglichen Leistung aufgewartet. Die Bündner Siebenkämpferin gab sich nicht allein mit ihrem mehr als ansprechenden sechsten Schlussrang zufrieden, sondern verbesserte im selben Atemzug auch ihren eigens im Mai aufgestellten Schweizer Rekord. Mit 6464 Punkten übertraf sie ihre in Grosseto (Italien) erzielte Bestmarke um 66 Zähler.

Nach vier von sieben Disziplinen war Kälin noch auf Platz acht klassiert gewesen, wartete sodann aber mit starken Darbietungen im Weitsprung – dort kam sie mit 6,56 Metern auf die zweitbeste Weite – und Speerwurf auf und verbesserte sich zeitweilig gar auf den fünften Gesamtrang. Auf jene Position fünf, welche am Ende die Belgierin Noor Vidts belegte, fehlten der 22-Jährige schliesslich 95 Punkte; Vidts überholte Kälin durch einen dritten Platz im abschliessenden 800-Meter-Lauf, den die Schweizerin auf Position neun beschloss. In 2:17,49 Minuten – einer persönlichen Bestleistung notabene.

«Mega lässig» sei der Wettkampf gewesen, kommentierte Kälin ihren Auftritt. Es habe extrem Spass gemacht, «wieder vor so einem Publikum zu starten»: «Dass ich an einer WM solche Leistungen abrufen konnte, dass ich so konstant war und dass es am Schluss für so eine Punktzahl und für den sechsten Platz gereicht hat, ist natürlich unglaublich.»

Siegerin des Wettkampfs wurde mit Nafissatou Thiam ebenfalls eine Belgierin. Sie gewann den Siebenkampf mit 6947 Punkten. Die Niederländerin Anouk Vetter wurde mit 6867 Zählern Zweite, Bronze sicherte sich die US-Amerikanerin Anna Hall (6755 Punkte).

Kambundji ohne Mühe im Halbfinal

Mujinga Kambundji musste nicht an ihre Grenzen gehen. Keystone

Mundjinga Kumbundji meisterte ihren Vorlauf über 200 Meter derweil ohne grössere Mühe. Die Berner Sprinterin musste ihre Leistungsgrenzen für Rang zwei und die daraus resultierende Halbfinal-Qualifikation kaum ausreizen. Ihre Laufzeit von 22,34 Sekunden kam vor diesem Hintergrund umso beachtlicher daher, lag sie doch bloss 16 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung von 22,18 Sekunden.