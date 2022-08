Leichtathletik-Liveticker: Simon Ehammer und Mujinga Kambundji

09:03 Uhr Donnerstag, 18. August

Annik Kälin startet in den zweiten Wettkampftag

Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Leichtathletik-Tag in München. In 20 Minuten startet Annik Kälin mit dem Weitsprung in den zweiten Siebenkampf-Tag. Ausserdem steht Mujinga Kambundji heute Abend im Halbfinal über 200 Meter, zudem zeigt uns William Reais am Mittag im Vorlauf über 200 Meter, ob er in Form ist. In diesem Liveticker begleiten wir Sie durch alle Entscheidungen des Tages.