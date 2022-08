Leichtathletik-Liveticker: Simon Ehammer und Mujinga Kambundji

22:24 Uhr 19. August

Mujinga Kambundji ist Europameisterin über 200 Meter

Sie hat es geschafft. Die Bernerin ist auf dem Thron. Mujinga Kambundji gewinnt in München die EM-Goldmedaille über 200 Meter. Kambundji setzt sich gegen die starke Konkurrenz in 22,32 Sekunden durch. Insbesondere Dina Asher-Smith, die sie in zahlreichen Rennen nicht bezwingen konnte, hält sie in Schach. Die Britin kommt mit 22,43 ins Ziel und gewinnt Silber. Nach dem zweiten Platz über 100 Meter, bei welchem nur wenige Tausendstel zum Titel fehlten, steigt die 30-Jährige über die doppelte Distanz zuoberst aufs Treppchen.

«Ich habe so viel Freude. Es war so eine coole Stimmung im Stadion. Ich wusste, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Es war ein wirklich gutes Rennen», sagt die frisch gebackene Europameisterin im Interview bei SRF. «Ich brauche noch einen Moment, bis ich realisiere was passiert ist. Die Siegerehrung morgen wird ein Highlight.»

«Ich bin jemand der mit Freude rennt. Genau für diese Momente trainiere ich das ganze Jahr. Hier in München konnte ich es sehr geniessen», führt Kambundji weiter aus. (swe)