Corinne Suter brettert in St. Moritz aufs Podest

Live Corinne Suter brettert in St. Moritz unter äusserst schwierigen Bedingungen aufs Abfahrts-Podest! Trotz Nebel und Schneefall erkämpfte sich Corinne Suter beim Heimrennen in St. Moritz einen Podestplatz. Sie musste sich nur von zwei Italienerinnen geschlagen geben. Sportredaktion 16.12.2022, 09.45 Uhr

Der Schneefall wurde immer stärker. Und der Nebel immer dichter. Die Bedingungen immer schwieriger. Und so hatten die tiefen Startnummern die besten Bedingungen. Und Corinne Suter hatte Glück. Sie startete mit der Startnummer 7 ins Rennen. Die Olympiasiegerin fuhr Bestzeit im obersten Streckenabschnitt, verlor dann aber im Mittelteil an Zeit. Im Ziel schüttelte sie leise den Kopf. «Die Sicht war noch okay, aber es hatte viele Schläge. Mit diesem Resultat bin ich dennoch mehr als zufrieden», so Suter nach dem Rennen gegenüber dem Schweizer Fernsehen.