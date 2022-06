Diamond League: Schweizer Sprintstaffel gewinnt WM-Generalprobe

Diamond League Meetingrekord: Schweizer Staffel brilliert bei WM-Generalprobe Die Schweizer 4x-100-Meter-Staffel der Frauen läuft beim Meeting der Diamond League in Stockholm zu einem überlegenen Sieg. Der in der Schweiz lebende Flüchtling Dominic Lobalu legt derweil eine famose Premiere hin. Dan Urner 30.06.2022, 22.00 Uhr

Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Géraldine Frey (v.l.) hatten gut lachen. Keystone

Der Schweizer 4x-100-Meter-Staffel ist bei der WM-Generalprobe ein veritabler Exploit gelungen. Das aus Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte bestehende Quartett feierte am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm, dem letzten Wettkampf vor dem Start der WM in Eugene (USA) am 15. Juli, einen überlegenen Sieg. Die Zeit von 42,13 Sekunden stellte einen neuen Meetingrekord dar, am Schweizer Rekord scheiterte die Staffel bloss um acht Hundertstel. Rang zwei ging – mit über einer Sekunde Rückstand – an Finnland, auf Position drei klassierte sich das Team aus Irland.