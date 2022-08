Formel 1: Steigt Audi bei Alfa Romeo Sauber ein?

Motorsport Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein – macht Sauber das Rennen? Die Formel 1 bekommt Zuwachs. Nach quälenden Verhandlungen ist Autobauer Audi ab 2026 in der Motorsport-Königsklasse dabei. Das deutsche Unternehmen liebäugelt mit einer Zusammenarbeit mit Sauber. 26.08.2022, 11.22 Uhr

In der Formel E ist Audi bereits vertreten. Keystone

Audi wagt den Sprung in die Formel 1. Die Volkswagen-Tochter bekannte sich am Freitag offiziell zu einem Engagement in der Rennserie von 2026 an. «Ich bin sehr erfreut, hier zu sein für diesen wirklich sehr speziellen Moment», sagte Audi-Chef Markus Duesmann während einer Pressekonferenz vor dem GP im belgischen Spa-Francorchamps: «Wir werden 2026 in der Formel 1 fahren.» In weniger als vier Jahren werde Audi auf dem Grid stehen, das sei gar nicht so lang, sagte Duesmann.

Den Partner für seine Pläne nannte der Autobauer noch nicht. Erwartet wird aber ein Einstieg beim Zürcher Rennstall Sauber, der aktuell als Alfa-Romeo-Team in der Königsklasse unterwegs ist. «Eine Entscheidung, mit welchem Team man 2026 an den Start geht, wird Audi bis Jahresende kommunizieren», erklärte Audi in einer Pressemitteilung.

Sauber mit zahlreichen Partnerschaften

Seit 2019 tritt Sauber unter dem Namen Alfa-Romeo-Racing-Team an und fährt gegenwärtig mit Ferrari-Motoren. Das von Peter Sauber gegründete Team ist seit 1993 in der Formel 1 vertreten. Sauber arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Mercedes, Ford, Ferrari und BMW zusammen.

Das gegenwärtige Auto von Valtteri Bottas im Alfa Romeo von Sauber. Keystone

Die Formel 1 hatte dem Autohersteller Audi den Einstieg schmackhaft gemacht. Die verschärfte Budgetobergrenze ab 2023 sinkt pro Rennstall weiter auf 135 Millionen Dollar im Jahr. Sie macht einen Einstieg finanziell planbarer. Viel wichtiger noch: Die Rennserie hat einen Regelkompromiss geschaffen. Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche. Duesmann erklärte:

«Mit dem neuen Reglement ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die Formel 1 und Audi verfolgen beide eindeutige Nachhaltigkeitsziele».

Rennserien-Boss Stefano Domenicali schwärmte bei der PK in Belgien von einem grossartigen Tag. Weltverbands-Chef Mohammed bin Sulayem sprach von «einem Meilenstein». Mit der Transformation zur Elektromobilität lässt sich das XXL-Projekt Formel 1 auch intern verkaufen. «Wir haben die Zusage bekommen, dass wir mit Formel 1 mehr Geld nach Wolfsburg bekommen als ohne Formel 1», hatte der scheidende VW-Boss Herbert Diess gesagt.

Schon Anfang April hatten Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen Grünes Licht gegeben, dass Audi und auch Porsche «für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1» planen dürfen. Dennoch ist das Engagement intern umstritten, vor allem die Pläne für einen Start mit zwei Konzerntöchtern. Porsche wird wohl ein Bündnis mit dem Red-Bull-Team von Weltmeister Max Verstappen schliessen.

Knackpunkt war bis zuletzt das künftige Motorenreglement. Die etablierten Hersteller wie Mercedes, Ferrari und Renault wollen verhindern, dass ihre über Jahre erarbeiteten technischen Wettbewerbsvorteile schwinden und dadurch ihre Investitionen schmälern. In der Sommerpause wurde das Regelwerk durch den Motorsport-Weltrat aber abgenickt. (dpa/swe)