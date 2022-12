Brasilien-Star Neymar lässt Zukunft nach WM-Viertelfinalaus offen

Nach Viertelfinal-Aus Brasilien-Superstar Neymar lässt Zukunft offen: Neymar will erst «jammern und leiden» Brasilien weint - und Neymar lässt nach dem erneuten Viertelfinal-Aus seine Zukunft in der Seleçao offen. Selbst Pelé hofft, dass sein Erbe weitermacht. 10.12.2022, 10.54 Uhr

Neymar lässt nach dem Viertelfinal-Aus in Katar offen, ob er wieder für das Nationalteam auflaufen wird. Martin Meissner / AP

Erst zweieinhalb Stunden nach dem nächsten schmerzhaften K.o. verliess Neymar mit seiner «verhexten Generation» den Ort der Schmach. Als vorerst die letzte Träne getrocknet war, trottete Brasiliens Superstar aus der Kabine des WM-Stadions in Ar-Rayyan - und wollte noch nicht verkünden, ob er noch einmal das gelbe Trikot des Rekordweltmeisters überziehen wird. «Ehrlich gesagt: Ich weiss es nicht», antwortete der 30-Jährige, der beim niederschmetternden Viertelfinal-Aus gegen Kroatien innerhalb weniger Minuten höchstes Glücksgefühl und tiefste Enttäuschung erlebt hatte.

«Es ist schwer, alles zu verarbeiten, was passiert ist. Es erscheint wie ein Albtraum», gab Neymar zu, «ich kann nicht glauben, was passiert ist. Diese Niederlage wird noch lange schmerzen.» Er wolle jetzt «nach Hause fahren», «jammern und leiden». Erst dann will er über seine Zukunft in der Seleçao nachdenken: «Ich will nichts in der Hitze des Gefechts sagen. Ich schliesse die Türen nicht, ich sagte nicht zu 100 Prozent, dass ich zurückkomme.»

Pelé gratuliert Neymar

Sollte er sein Idol Pelé um Rat fragen, würde er vor allem die Aufforderung zum Weitermachen hören. Denn schon nach dem tragischen 2:4 im Elfmeterschiessen hatte sich Brasiliens kranke Fussballlegende über Instagram mit aufmunternden Worte geäussert. «Dein Vermächtnis ist noch lange nicht zu Ende. Inspiriere uns weiter!», liess der 82-Jährige verbreiten und beglückwünschte Neymar zum historischen Tor in der Verlängerung: Mit seinem 77. Länderspieltreffer hatte der Angreifer von Paris St. Germain Pelés Torrekord in der Seleçao eingestellt: «Mein Rekord wurde vor fast 50 Jahren aufgestellt, und niemand konnte sich ihm bis heute nähern. Du hast es geschafft, Junge.»

Hier hat er noch Grund zu Freude: Neymar erzielt in der Verlängerung das zwischenzeitliche 1:0 gegen Kroatien. Friedemann Vogel / EPA

Zum Halbfinaleinzug reichte das 1:0, das Neymar in typischer Pelé-Pose bejubelt hatte, aber nicht. Nach dem späten Ausgleich durch den einzigen kroatischen Torschuss, einen abgefälschten Versuch von Bruno Petkovic, platzte der Traum vom «Hexa», dem sechsten WM-Titel, weil Jungstar Rodrygo und Innenverteidiger Marquinhos ihre Elfmeter verschossen. Neymar, als fünfter Schütze vorgesehen, kam gar nicht mehr zum Zug.

Viel Mühe gegen europäische Teams

«Die verhexte Generation von Neymar steht weiter mit leeren Händen da. Der sechste Stern scheint unerreichbar zu sein», bilanzierte die Tageszeitung «Folha de São Paulo». Und «Zero Hora» klagte: «Ein Schlag auf die Seele. Der Film, der seit 2006 läuft, wiederholt sich erneut.» Seit dem Finaltriumph 2002 gegen Deutschland jagt Brasilien vergeblich den Titel, in Katar verlor die Seleçao auch ihr seither sechstes K.o.-Spiel gegen ein europäisches Team.

Neymar (in der Mitte) muss nach dem Penaltyschiessen von seinen Teamkollegen getröstet werden. Alessandra Tarantino / AP

Beendet ist jedenfalls die Ära von Tite. Der 61-Jährige, seit 2016 im Amt, bestätigte nach dem Aus das Ende seiner Zeit als Nationaltrainer, immerhin die zweitlängste in der Geschichte des Rekordweltmeisters. «Wir sollten kein Drama daraus machen», sagte der «Professor»: «Ich habe es lange angekündigt. Es gibt genug Leute, die mich ersetzen können.»

Die brasilianischen Fans hätten laut Onlineumfragen gerne Startrainer Pep Guardiola als Nachfolger. Darüber will der Verband aber frühestens im Januar entscheiden. Ob dann Neymar schon weiss, was er will, ist fraglich. Obwohl es eher so klang, als wolle er die aktuelle Mannschaft mit zahlreichen jungen Talenten noch nicht verlassen: «Es ist eine sehr geschlossene Gruppe, eine fröhliche, glückliche Gruppe, aber heute war kein Tag der Freude, sondern der Traurigkeit.» (sid)