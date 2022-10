Nationalmannschaft: Xherdan Shaqiri trainiert beim FC Lugano

Nationalmannschaft Xherdan Shaqiri hält sich beim FC Lugano für die Fussball-WM fit Xherdan Shaqiri wird sich beim FC Lugano auf die Fussball-WM in Katar vorbereiten. Der Nati-Spieler trainiert ab Montag bei den Tessinern. 24.10.2022, 09.41 Uhr

Xherdan Shaqiri wird sich in den kommenden Wochen beim FC Lugano fit halten. Keystone

Seit dem 9. Oktober ist für Xherdan Shaqiri und seine Chicago Fire die Saison beendet. Der MLS-Klub hat die Playoffs verpasst. Für den 108-fachen Nati-Spieler musste eine Lösung her, um für die am 20. November beginnende Fussball-WM in Katar im Rhythmus zu bleiben. Diese wurde nun gefunden.