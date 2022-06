Nations League: Deutschland fertigt Italien ab, FCZ-Gnonto trifft

Nations League Deutschland fertigt Italien mit 5:2 ab – FCZ-Stürmer Gnonto trifft erstmals Deutschland durchbricht in der Nations League eindrücklich eine Remis-Blockade. In der anderen Partie der Gruppe kassieren die Engländer gegen die Ungarn eine Heimklatsche. 14.06.2022, 22.59 Uhr

Deutschland - Italien 5:2 (2:0)

Die deutsche Fussball-Nationalmannschaft hat im vierten Versuch den ersten Sieg in der Nations League eingefahren und dabei einen historischen Triumph gefeiert. Den Klassiker gegen Italien gewann das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Dienstagabend in Mönchengladbach mit 5:2. Die vorherigen Duelle mit Italien, England und Ungarn hatten allesamt 1:1 geendet.

Joshua Kimmich (10.), Ilkay Gündogan (45.+4/Foulelfmeter), Thomas Müller (51.) und Timo Werner mit einem Doppelpack (68. und 69.) brachten die deutsche Elf vor 44.144 Zuschauern in eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Gruppensieg im September. Zudem wurde der höchste Sieg in der Länderspielgeschichte gegen Italien eingestellt. Für die Squadra Azzurra reichte es nur zu Resultatkosmetik. FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto erzielte in seinem vierten Länderspiel sein erstes Tor (78.). Alessandro Bastoni konnte in der Nachspielzeit das Resultat aus italienischer Sicht noch ein wenig anschaulicher gestalten.

Thomas Müller kanns nicht fassen. Nach 69 Minuten stand es 5:0. Keystone

England - Ungarn 0:4 (0:1)

Vize-Europameister England hat ein Debakel erlebt und zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen gegen Ungarn verloren. Gegen den krassen Aussenseiter kassierte die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate ein 0:4 und taumelt damit Richtung Abstieg. Bereits den ersten Vergleich Anfang Juni hatte England mit 0:1 verloren, Ungarn dagegen liegt an der Tabellenspitze.

Freiburg-Profi Rolland Sallai schockte England im Molineux Stadium in Wolverhampton früh, als er den ersten Angriff der Gäste zum 1:0 abschloss (16.). Southgate hatte im Vergleich zum 0:0 gegen Italien am Samstag gleich neunmal gewechselt, lediglich Torhüter Aaron Ramsdale und Reece James verblieben in der Startelf.

Doch auch mit den frischen Kräften gelang die Wende gegen Ungarn nicht - im Gegenteil: In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste auf, erneut Sallai (70.), Zsolt Nagy (80.) und Daniel Gazdag (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Zwischenzeitlich sah John Stones noch die Gelb-Rote-Karte (82.). (sid/gav)

Die Ungarn lassen sich von den mitgereisten Fans feiern. Keystone