Alles zum Rücktritt von Tennisstar Roger Federer

16:01 Uhr 15. SEPTEMBER

So hat Roger Federer seinen Rücktritt verkündet

«Ich habe mehr als 1500 Matches in über 24 Jahren gespielt», sagt Roger Federer in einem am Donnerstag über seinen Instagram-Account verbreiteten Statement. Nun müsse er anerkennen, «dass es an der Zeit ist, meine Karriere zu beenden». Konkret: Roger Federer, der grösste Schweizer Tennis-Star der Geschichte, hat am Donnerstag das bevorstehende Ende seiner langen Laufbahn angekündigt. Der Laver Cup kommende Woche in London werde sein letztes ATP-Event sein, so der 41-Jährige. Er bedankte sich auch mit einem Abschiedsbrief, den er auf Twitter teilte.