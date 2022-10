United-Star Ronaldo geht vor Abpfiff in die Kabine

Premier League Cristiano Ronaldo geht schon vor dem Abpfiff – und sorgt für den nächsten Aufreger Der Stürmerstar von Manchester United sorgt schon seit dem Sommer mit ständigen Eklats für Ärger. Nun ist seine Eskapadenserie um eine weitere Episode reicher. Im Spiel gegen Tottenham verabschiedet sich der Reservist schon vor dem Schlusspfiff in Richtung Katakomben. Dan Urner 20.10.2022, 11.40 Uhr

Ist nur mehr Reservist: Cristiano Ronaldo. Keystone

Dass Cristiano Ronaldo mediale Daueraufmerksamkeit sicher ist, mag keine Neuerung sein. Seine überragenden Fähigkeiten und berauschenden Leistungen, in steter Kombination mit betont extravagantem Auftreten, brachten ihm jahrelang überwiegend positive Schlagzeilen und bisweilen Huldigungen ein. Doch spätestens seit der Sommerpause steht der Portugiese im fortwährenden Kreuzfeuer der Kritik.

Zunächst war er dem Trainingsauftakt seines Klubs Manchester United ferngeblieben, hatte bei einem Testspiel schon weit vor dem Ende der Partie die Flucht angetreten und hatte seine Dienste über seinen Berater diversen Vereinen feilgeboten, um schnellstmöglich einen Wechsel zu einem Verein in der Champions League zu erwirken. Auch sportlich kam er in der Folge nicht über eine Neben- und Reserverolle hinaus – ausgerechnet er, der fünffache Weltfussballer, der Mann für die Geschichtsbücher. Bloss an drei von zwölf Premier-League-Spieltagen kam der alternde Weltstar von Beginn an zum Einsatz.

Die nicht enden wollende Eskapadenserie des inzwischen 37-Jährigen ist seit Mittwoch und dem 2:0-Sieg über Tottenham um eine Episode reicher. Dass United ohne «Bankdrücker» Ronaldo laut Trainer Erik ten Hag die «beste Performance der Saison» ablieferte, muss der eitle Reservist als gehörige Kränkung wahrgenommen haben. Anders war es kaum zu erklären, dass sich der Stürmer bereits in der 88. Minute in Richtung Kabinen absentierte. Obwohl ten Hag noch über zwei Wechselmöglichkeiten verfügte.

Eklat könnte Folgen haben

Der niederländische Coach deutete nach dem Match womögliche Konsequenzen für seinen fehlbaren Spieler an. Er werde sich am Donnerstag damit befassen, sagte der 52-Jährige. «Ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen.»

Gary Lineker, ehemaliger englischer Nationalspieler und heutiger TV-Experte, wählte ungleich deutlichere Worte: «Es tut mir leid, aber das ist nicht zu akzeptieren, das ist so jämmerlich.»