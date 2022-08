Cristiano Ronaldo nur Ersatzspieler & ignoriert Jamie Carragher

Premier League Cristiano Ronaldo schmort auf der Bank und ignoriert Liverpool-Legende – bleibt er trotzdem? Manchester United verlässt nach einem Prestige-Sieg über Liverpool das Tabellenende. Einer lässt sich davon nicht zu Freudensprüngen verleiten: Cristiano Ronaldo sorgt wieder mal für Schlagzeilen. Gabriel Vilares 23.08.2022, 12.46 Uhr

Ungewohnte Sicht auf das Spielfeld: Cristiano Ronaldo muss es sich am Montagabend lange auf der Bank gemütlich machen. Peter Powell / EPA

Manchester United konnte am Montagabend in der dritten Meisterschaftspartie nach zwei Niederlagen endlich den ersten Sieg einfahren. Im Premier-League-Kracher gegen den FC Liverpool setzten sich die Red Devils mit 2:1 durch. Jadon Sancho (16.) und Marcus Rashford (54.) waren für das Heimteam erfolgreich, der Anschlusstreffer von Mo Salah (81.) fiel zu spät. Der englische Rekordmeister verliess damit das Tabellenende. Doch die Schlagzeilen gehörten einmal mehr Superstar Cristiano Ronaldo.

Der 37-jährige Portugiese liess nach Spielschluss trotz prestigeträchtigen Erfolgs nicht mal ein gequältes Lächeln zu. Kein Wunder, denn der fünffache Fussballer des Jahres musste zuvor beinahe 90 Minuten auf der Bank schmoren. Neo-Trainer Erik ten Hag liess Ronaldo bloss für die letzten vier Minuten auflaufen – was gewissermassen einer Majestätsbeleidigung gleichkommt.

Retourkutsche vom Trainer?

Wollte der niederländische Übungsleiter gegenüber seinem wechselwilligen Spieler ein deutliches Zeichen setzen? Ten Hag begründet seine Entscheidung nach der Partie mit taktischen Anpassungen: «Gegen Liverpool muss man pressen. Das muss im Block geschehen». Weil Ronaldo nicht über diese Attribute verfügt und die Defensive zu wenig unterstützt, blieb ihm nur der Platz auf der Ersatzbank. «Die Mentalität und der Teamspirit heute Abend waren hervorragend», lobte ten Hag seine Spieler abschliessend.

Cristiano Ronaldo machte vor der Partie mit einer weiteren Szene von sich reden. Beim Aufwärmen begab er sich an die Seitenlinie zum Expertenteam des TV-Senders Sky. Die United-Legenden Roy Keane und Gary Neville wurden vom 37-Jährigen herzlich umarmt, gar ein kleiner Schwatz lag drin. Dem Ex-Profi Jamie Carragher verweigerte er den Handschlag, ignorierte diesen bewusst.

Ronaldo revanchiert sich für harte Kritik

Aber weshalb schenkte Ronaldo Carragher keine Beachtung? Nicht etwa, weil der ehemalige Verteidiger während 17 Jahren seine Knochen für den FC Liverpool hinhielt. Der Engländer liess in den vergangenen Tagen kein gutes Haar am Portugiesen. «Wenn man ten Hag fragen würde, denke ich nicht, dass er ihn noch will. Ich bin nicht einmal sicher, dass die Kabine von Manchester United Cristiano Ronaldo momentan noch haben möchte», so Carragher beispielsweise im Podcast «The Overlap».

Via Sozialen Medien richtete Cristiano Ronaldo ungeachtet seines kurzen Arbeitstags versöhnliche Worte in Richtung Fans: «Gut gemacht, Manchester United. Danke für die Unterstützung Old Trafford», schrieb er auf Instagram. Nur der versteifte Gesichtsausdruck wollte irgendwie nicht ins Bild passen.

Währenddem sich in diesem noch andauernden Transfersommer die Gerüchte um einen Wechsel von Cristiano Ronaldo überschlugen, scheint sich für den Grossverdiener nach wie vor kein Abnehmer finden zu lassen. Nach Informationen der britischen Boulevardzeitung «Daily Express soll dieser sich nach der Verpflichtung von Casemiro umentschieden haben und sich nun mit einem Verbleib abfinden. Der 30-jährige Brasilianer wurde am Montagabend dem Publikum unter grossem Applaus vorgestellt. Der Mittelfeldspieler kommt für 70 Millionen Euro (ca. 67,2 Mio. Franken) von Real Madrid und ist ehemaliger Teamkollege des Portugiesen.