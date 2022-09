Premier League: Das ist der neue Chelsea-Trainer Graham Potter

Premier League Graham Potter: «Einer der aufregendsten Trainer» übernimmt Chelsea Dass der FC Chelsea Graham Potter einem international bekannten Star-Trainer als Nachfolger von Thomas Tuchel vorzieht, mag überraschen. Doch die Wahl hat gute Gründe. Dan Urner 09.09.2022, 18.00 Uhr

Graham Potter soll den FC Chelsea zurück in die Erfolgsspur führen. Keystone

Die Schnelllebigkeit des Fussballgeschäfts ist um ein Opfer reicher: Thomas Tuchel, der Mann, der dem FC Chelsea im vergangenen Jahr den Gewinn der Champions League beschert hat, ist nach nur 18 Monaten im Traineramt Geschichte. Bei der Trennung dürften auch diverse Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Deutschen und der Vereinsführung um Tedd Boehly eine Rolle gespielt haben.

Dass die «Blues» bloss einen Tag nach der Entlassung Tuchels Graham Potter als Nachfolger präsentierten, legt nicht nur nahe, dass sich der englische Spitzenclub schon länger mit einer Beurlaubung seines einstigen Erfolgstrainers beschäftigt haben muss. Sondern auch, dass sich Potter augenscheinlich schon länger im Blickfeld der Londoner befand. Und das, obwohl es eigentlich zur Tradition gehört, dass sich grosse Vereine zumeist um Stars bemühen: auf dem Platz, aber eben auch an der Seitenlinie.

Doch die Akquisition kommt nicht von ungefähr, hat sich der international noch nicht sonderlich bekannte Übungsleiter doch unter Kennern längst einen echten Namen gemacht. Potter, dessen Familienname unweigerlich zauberische Assoziationen hervorruft, hat mit seinen bisherigen Clubs schier Magisches erreicht.

Bis zuletzt war der 47-Jährige als Trainer von Brighton & Hove Albion tätig und etablierte die «Seagulls» seit seinem Amtsantritt 2019 als festen Bestandteil der Premier League. Gegenwärtig belegen die Südengländer den starken vierten Platz in der wohl stärksten Fussball-Liga der Welt. Zuvor hatte er als Coach von Swansea City und vor allem auf der Trainerbank des schwedischen Vereins Östersunds FK vor Furore gesorgt.

Durchmarsch in Schweden

Als Potter im Januar 2011 das Amt als Chefcoach antrat, krebste der Club in der vierten Liga Schwedens herum. Innert fünf Jahren gelang dem Engländer der Durchmarsch in die Fotbollsallsvenskan, die höchste Spielklasse des Landes. 2017 gewann er mit Östersund den schwedischen Landespokal, qualifizierte sich – nach Siegen gegen Galatasaray und Paok Saloniki – sensationell für die Europa-League-Gruppenphase und schaffte gar den unverhofften Sprung in den Sechzehntelfinal. Dort war zwar gegen den FC Arsenal Endstation, doch in seinem Heimatland hatte er eine erste echte Duftmarke gesetzt. Zumal seine Aussenseiter-Elf im Emirates-Stadium gar einen 2:1-Sieg davongetragen hatte.

Dass Potter gehäuft mit dem Amt als englischer Nationaltrainer in Verbindung gebracht wird, dürfte auch seiner eindrücklichen taktischen Flexibilität geschuldet sein. An seiner Grundidee eines dominanten, ballbesitzzentrierten Fussballs hält er nicht dogmatisch fest; auch schnelle Gegenstösse gehören zu seinem Repertoire. «Einer der aufregendsten Trainer», wie ihn der FC Chelsea in seiner Medienmitteilung zur Verpflichtung treffend beschrieb, verfügt über eine ausserordentliche Auffassungsgabe und kann auf den Matchplan gegnerischer Teams blitzschnell reagieren.

Als Chelsea bezüglich einer Verpflichtung Potters anklopfte, musste Brighton seinen Erfolgscoach schweren Herzens ziehen lassen: Er verfügte über eine Ausstiegsklausel von etwa 14 Millionen Euro. Ob Potter den schlingernden Topclub Chelsea wieder in erfolgreiche Bahnen lenken kann, wird sich indes zeigen. Die «Blues» liegen nach sechs Runden auf dem sechsten Platz: angesichts von 282 Millionen Euro Transferausgaben zu wenig für die Verantwortlichen.