Elnaz Rekabi: Die iranische Kletterin mit dem Kopftuch-Protest

Protest gegen Regime Sorge wächst: Iranische Kletterin nach Kopftuch-Protest vermisst Die iranische Klettermeisterin Elnaz Rekabi hat bei den Asienmeisterschaften auf das Kopftuch verzichtet. Das Regime scheint nun mit aller Härte zu reagieren. Gabriel Vilares 18.10.2022, 12.41 Uhr

Elnaz Rekabi bei ihrem Auftritt am Sonntag an den den Asienmeisterschaften in Seoul. Screenshot/International Federation of Sport Climbing

Nach ihrem Auftritt bei den Asienmeisterschaften in Seoul wurde die iranische Klettersportlerin Elnaz Rekabi gefeiert. Das sportliche Ergebnis (4. Rang) rückte dabei für einmal weit in den Hintergrund. Es war der bewundernswerte Mut, für den die 33-Jährige auf viel Sympathie stiess. Auf den ersten Blick waren beim Auftritt der Iranerin keine Auffälligkeiten festzustellen, denn sie sah aus, wie es jede ihrer Kontrahentinnen tat. Doch damit fehlte ihr etwas, das seit der Islamischen Revolution von 1979 für jede Frau in ihrem Land in der Öffentlichkeit Pflicht ist: die Kopfbedeckung.

Ihre ganz persönliche Revolution verbreitete sich im Netz in Windeseile, blieb auch in ihrem Heimatland nicht unbemerkt. Iranische Medien wie die regierungsnahe Zeitung «Hamshahri» schrieb etwa: «Bleibt abzuwarten, wie das Sportministerium auf diese Aktion reagieren wird». Nun wächst die Sorge, dass die iranischen Behörden mit Gnadenlosigkeit auf die Sportlerin reagiert haben. Gemäss Informationen des persischen Ablegers der «BBC» sei die Athletin seit Sonntag für ihre Familie nicht mehr erreichbar.

Die iranische Klettersportlerin Elnaz Rekabi hat bei den Asienmeisterschaften in Seoul viel Mut bewiesen. Youtube/Guardian Sport

Auf dem Weg ins Gefängnis?

Das regierungskritische News-Portal «Iran Wire» berichtet nun, dass sich Rekabi auf dem Weg in das berüchtigte Evin-Gefängnis befände, das am nördlichen Stadtrand von Teheran liegt. Gemäss Quellen des Portals sei der 33-Jährigen von Mohammad Khosravivafa, dem Vorsitzenden des iranischen Olympischen Komitees, eine sichere Rückreise in ihr Heimatland versprochen worden. Unter diesem Vorwand soll die Kletterin in die iranische Botschaft der südkoreanischen Hauptstadt gelockt worden sein. Zudem sollen Rekabi dort Reisepass wie Mobiltelefon abgenommen worden sein.

In einer offiziellen Stellungnahme der iranischen Botschaft in Seoul werden die Vorwürfe via Twitter zurückgewiesen. «Elnaz Rekabi ist am Mittwochmorgen in den Iran geflogen. Wir weisen alle falschen Informationen zurück.»

Proteste gegen das Regime

Seit Wochen wird im Iran gegen die Vorschriften der Regierung protestiert. Mittlerweile finden weltweit Kundgebungen statt. Auslöser ist das traurige Schicksal der Iranerin Mahsa Amini. Die 22-Jährige wurde vor einem Monat aufgrund eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs von der Sittenpolizei festgenommen. Kurze Zeit später verstarb sie am 16. September in Polizeigewahrsam. Vorwürfe von Folter und Misshandlung stehen seither im Raum.

Das Regime des islamischen Landes geht mit Brutalität gegen die meist jungen demonstrierenden Frauen und Männer vor. Der Auftritt der Klettersportlerin Elnaz Rekabi wird als Solidaritätsbekundung mit den Kritikern verstanden. Die 33-jährige Iranerin hat ohne Rücksicht auf Konsequenzen viel Mut bewiesen.