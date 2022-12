Riesenslalom Semmering: Shiffrin rettet den Vorsprung ins Ziel

Riesenslalom in Semmering Shiffrin rettet Vorsprung ins Ziel und greift nach Rekordmarke – Gut-Behrami und Gisin in den Top 15 Mikaela Shiffrin realisiert beim Riesenslalom in Semmering ihren 78. Weltcup-Sieg. Die Schweizerinnen verpassen derweil den Sprung aufs Podium. Lara Gut-Behrami wird Siebte, Michelle Gisin Zwölfte. Gabriel Vilares Aktualisiert 27.12.2022, 14.25 Uhr

Im Entscheidungslauf wird es noch einmal eng, doch Mikaela Shiffrin ist der 78. Weltcup-Erfolg nicht zu nehmen. Bild: Keystone

Kaum ist der Stephanstag durch, müssen sich die Skifahrerinnen wieder in den Rennanzug schmeissen. Für den geplatzten Riesenslalom-Auftakt in Sölden figuriert im niederösterreichischen Semmering das Nachholprogramm. Im dritten Riesenslalom der Saison warteten frühlingshafte Bedingungen auf die Athletinnen. Die Piste am Zauberberg musste mit viel Salz in Schuss gebracht werden.

Von den unruhigen Verhältnissen liess sich im ersten Lauf insbesondere eine Athletin überhaupt nicht beirren: Mikaela Shiffrin. Die 27-jährige Amerikanerin durfte das Rennen eröffnen und nützte die Ausgangslage optimal. Sie zeigte eine fehlerfreie Fahrt und fuhr am Zauberberg in einer eigenen Liga. Die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin distanzierte die Konkurrenz gleich um 0,72 Sekunden.

Rekord von Vonn in Bedrängnis

Im Entscheidungslauf wurde Shiffrin unverhofft noch einmal stark in Bedrängnis gebracht. Letztlich rettete die Amerikanerin noch 13 Hundertstel ihres komfortablen Vorsprungs über die Ziellinie. Die zweifache Olympiasiegerin feierte bereits den 78. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Damit fehlen ihr lediglich noch vier Siege, um mit dem Allzeitrekord ihrer einstigen Rivalin und Landsfrau Lindsey Vonn gleichzuziehen. Eine Frage der Zeit, bis die Allrounderin die Bestmarke in höhere Sphären treibt.

«Ich habe heute einfach Vollgas gegeben und keine Rücksicht darauf genommen, ob sich das auf den Ski auch ansprechend anfühlt. Im zweiten Lauf wurde ich nochmals etwas nervös, konnte es aber glücklicherweise durchziehen», meinte Shiffrin im Siegerinterview.

Auf dem zweiten Rang klassierte sich die Slowakin Petra Vlhova. Komplettiert wurde das Podest von Marta Bassino. Die 26-jährige Italienerin fuhr auch im dritten Riesenslalom der Saison aufs Treppchen und verteidigt damit die Führung in der Disziplinenwertung.

Gut-Behrami verpasst Sprung aufs Podest

Bei Rennhälfte durften auch noch zwei Schweizerinnen mit einem Podestplatz liebäugeln. Bei Lara Gut-Behrami fehlten lediglich 27 Hundertstel auf die Top 3, bei Michelle Gisin waren es deren 56. Den beiden Schweizerinnen gelang schliesslich keine Steigerung, immerhin konnte die Rangierung konsolidiert werden.

Lara Gut-Behrami verpasst den Sprung aufs Podest. Bild: Keystone

Gut-Behrami wurde Siebte (+1,43 Sekunden). Die 31-jährige Tessinerin vergab eine noch bessere Klassierung nach einem kleinen Quersteller beim drittletzten Tor. Gisin beendete den Wettkampf als Zwölfte (+2,17). Bei der 29-jährigen Engelbergerin entwickelt sich die Formkurve nach zuletzt Abstimmungsproblemen mit dem Material in die richtige Richtung. Nach dem vierten Rang im Super-G von St.Moritz fuhr sie erstmals in dieser Saison im Riesenslalom in die Top 15.

Für Michelle Gisin geht es nach einem komplizierten Saisonauftakt wieder in die richtige Richtung. Bild: Keystone

«An gewissen Stellen habe ich leider den Rhythmus verloren, doch alles in allem ist das ein riesiger Schritt vorwärts. Mit dem Resultat bin ich zufrieden», so Gisin gegenüber SRF.

Mit Simone Wild (19.), Andrea Ellenberger (20.), Wendy Holdener (23.) und Camille Rast (27.) durften sich weitere Swiss-Ski-Athletinnen Weltcup-Punkte gutschreiben lassen. Am Mittwoch findet gleichenorts ein weiterer Riesenslalom statt, ehe am Donnerstag ein Slalom steigt.

Das Rennen im Ticker zum Nachlesen:

