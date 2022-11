Ski Alpin: Riesenslalom der Frauen in Killington

Riesenslalom Killington Traumstart! Gut-Behrami gewinnt zum Saison-Auftakt im Riesenslalom Was für ein Auftakt! Lara Gut-Behrami gewinnt das erste Riesenslalom-Rennen der Saison in Killington. Die 31-jährige Tessinerin verbessert sich im 2. Lauf um zwei Ränge und sichert sich den Sieg. Aktualisiert 26.11.2022, 18.59 Uhr

Lara Gut-Behrami fährt im ersten Riesenslalom-Rennen der Saison gleich aufs Podest. Keystone

Das Warten hat ein Ende – und es hat sich aus Schweizer Sicht gelohnt. Lara Gut-Behrami gewinnt gleich den ersten Riesenslalom der Saison und schnappt sich den 35. Weltcupsieg in ihrer Karriere.

Aufgrund der wetterbedingten Absage in Sölden kamen die Riesenslalom-Spezialistinnen erst im amerikanischen Killington zum Saison-Auftakt. Die wechselhafte Witterung war an diesem Samstag auch im US-Bundesstaat Vermont ein Thema. Da der Wind böenartig über die Piste fegte, musste das Rennen vom Reservestart in Angriff genommen werden.

Nicht davon beeindrucken liess sich Lara Gut-Behrami. Die amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin präsentierte sich agil und dynamisch. Im 1. Lauf liess die 31-jährige Tessinerin lediglich im Steilhang etwas Zeit liegen. Mit einem Rückstand von 43 Hundertsteln klassierte sie sich auf dem dritten Zwischenrang.

Im Entscheidungslauf riskierte Gut-Behrami alles. Gleich zu Beginn hatte sie mit leichten Problemen zu kämpfen, verlor kurzzeitig die Balance. Danach war die Schweizerin stabil, attackierte jedes Tor und stürmte an die Spitze.

«Ich bin sehr glücklich. In den letzten Jahren ging es in dieser Disziplin wieder etwas vorwärts. Vergangenes Jahr hatte ich leider etwas mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Normalerweise habe ich auf diesem Berg etwas zu kämpfen – vor allem mit dem Wind. Heute konnte ich aber völlig befreit an den Start gehen. Ich bin froh, dass es bereits zu Beginn der Saison so aufgeht», so Gut-Behrami im Siegerinterview.

