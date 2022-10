Ski Alpin: Der Riesenslalom der Männer in Sölden live

Riesenslalom Sölden Neue Saison, altes Bild: Marco Odermatt fährt in Sölden der Konkurrenz davon Die Weltcup-Saison der Männer ist lanciert. Marco Odermatt zeigt zum Auftakt sogleich seine Ambitionen. Der Nidwaldner hält nach dem ersten Lauf beim Riesenslalom in Sölden die Spitzenposition inne. Simon Wespi Aktualisiert 23.10.2022, 11.12 Uhr

Marco Odermatt setzt eine erste Fabelzeit in den Schnee von Sölden. Keystone

Nachdem der Weltcup-Auftakt der Frauen vom Samstag abgesagt werden musste, konnte der Riesenslalom der Männer bei perfekten Bedingungen vonstatten gehen. Dabei setzte der Überflieger der letzten Saison sogleich eine erste Fabelzeit in den Schnee von Sölden. Marco Odermatt führt nach dem ersten Lauf die Konkurrenz souverän an. Dem 25-jährigen Nidwaldner am nächsten kam Lucas Braathen. Der Norweger verlor jedoch 41 Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz folgt der Slowene Zan Kranjec (+0,69).