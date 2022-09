Rücktritt Bernhard Heusler würdigt Roger Federer: Warum ihm die Momente weit weg vom Scheinwerferlicht fast stärker in Erinnerung bleiben werden Bernhard Heusler, der ehemalige Präsident des FC Basel, schreibt in seiner Würdigung über Roger Federer, dass er nach dessen Rücktritt eher Dankbarkeit als Trauer empfindet. Und er beschreibt Federers Gabe, mit kleinen Gesten andere glücklich zu machen. Bernhard Heusler Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.00 Uhr

Roger Federer hat dem FC Basel, sowie hier bei der Pokalübergabe 2016, einige Besuche abgestattet. Georgios Kefalas / Keystone

Roger Federer tritt zurück. Auch wenn diese Nachricht nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen mag, sie berührt mich sehr. Für mich als Tennisfan steht mit diesem einfachen Satz fest, dass es in meinem Leben keinen Genuss der Duelle von Federer mit seinen ewigen Rivalen Nadal und Djokovic mehr geben wird. Definitiv.

Bernhard Heusler. freshfocus

Das wird mir sehr fehlen. Aber Trauer empfinde ich nicht, dafür umso mehr Dankbarkeit. Ohne pathetisch sein zu wollen, aber Roger hat mein Leben nicht nur als Tennisspieler, sondern auch als Mensch bereichert. Seine grossartige Begabung auf dem Tennisplatz können andere viel besser bewerten und würdigen als ich. Was ich aus eigenem Erleben beurteilen kann, war und ist sein Umgang mit seinen Mitmenschen. Es ist eine seltene Gabe, wenn man andere mit kleinen Gesten glücklich machen kann. Rogi kann das.

Nie habe ich ihn kurz angebunden erlebt

Als Weltstar lebt er uns allen vor, wie man mit Bekanntheit umgeht. Dabei meine ich nicht die freundschaftliche und immer verbindliche Art, wie er mir in meiner Rolle als Klubpräsident oder den Spielern des FCB begegnet ist, sondern sein Verhalten, wenn wir fremde Menschen spontan angetroffen haben. Nie habe ich ihn kurz angebunden, ungeduldig oder gar arrogant erlebt. Jedes Mal hat er grosszügig Zeit und Sympathie verschenkt.

Es sind diese «unbedeutenden» Momente weit weg vom Scheinwerferlicht und Kameras, die mir persönlich fast stärker in Erinnerung bleiben, als die fast surrealen Erfolge des Weltstars Federer. Ich bin überzeugt, dass es diese angeborene und anerzogene Charaktereigenschaft ist, die ihm helfen wird, auch im Leben nach der Karriere glücklich zu sein und darüber hinaus viele Menschen glücklich zu machen. So freue ich mich ganz persönlich auf die Begegnungen mit Rogi in der Zukunft. Sie werden mein Leben so bereichern, wie mich seine Künste als Tennisvirtuose zum Federer-Fan gemacht haben.

