Noé Ponti schwimmt über 100m Schmetterling zu Silber

Schwimm-EM Über 100-Meter Schmetterling: Noé Ponti realisiert die erste Medaille für die Schweiz Noé Ponti schwimmt an den Europameisterschaften in Rom zur Silbermedaille. Über 100-Meter Schmetterling bleibt Ponti eine halbe Sekunde hinter dem favorisierten Kristof Milak. Leandro De Mori 14.08.2022, 18.18 Uhr

Noé Ponti schwimmt in Rom zur Silbermedaille. Patrick B. Kraemer / Keystone

Es war bislang eine schwierige nacholympische Saison für Noé Ponti. An der Schwimm-WM in Budapest kam der Tessiner nicht richtig in Fahrt, kurz vor den Europameisterschaften in Rom erkrankte er zudem an Corona. Ob Ponti im Foro Italico fit genug sein würde, um an seine Spitzenleistungen anzuknüpfen, war lange Zeit unklar.