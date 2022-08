Schwimmen: Lisa Mamié gewinnt Gold an der EM in Rom

Schwimmerin Mamié nach ihrem Triumph «Ich blickte auf die Tribüne und sah meine Familie, da wusste ich, ich habe Gold gewonnen» Lisa Mamié hat an den Schwimm-Europameisterschaften in Rom die Goldmedaille gewonnen. Im Interview blickt die Zürcherin auf den emotionalen Tag zurück und erklärt, warum Rom ihr Lieblingspflaster ist. Interview: Simon Wespi Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.24 Uhr

Lisa Mamié schreibt Schweizer Schwimm-Geschichte. Als erst zweite Frau nach Flavia Rigamonti gewinnt die 23-jährige Zürcherin eine Goldmedaille an Europameisterschaften. In Rom über 200 Meter Brust triumphiert Mamié und krönt ihre Leistung mit dem Titel.

Herzliche Gratulation, Lisa Mamié. Seit diesem Erfolg sind nun ein paar Stunden vergangen. Wie fühlt es sich am Tag danach an? Konnten Sie den Erfolg bereits etwas einordnen?

Seit gestern bekam ich sehr viele Nachrichten. Das war überwältigend. So richtig realisieren kann ich meine Leistung wohl erst nach der EM. Aber auf dem Podest zu stehen, war sehr schön. Sehr emotional.

Wie war der Moment, als Sie als Erste angeschlagen haben? Was ging Ihnen dabei durch den Kopf?

Auf den letzten Metern habe ich im Augenwinkel gesehen, dass da noch jemand ist. Ich sagte mir, jetzt lass ich mich nicht mehr einholen. Im Ziel habe ich es zuerst gar nicht richtig realisiert. Ich blickte auf die Tribüne und sah meine Familie und Freunde, da wusste ich, ich habe es geschafft.

Ich stelle es mir schwierig vor, während dem Rennen den Überblick über die Konkurrenz zu behalten. Schaut man da auf sich selbst oder hat man das im Gefühl?

Ich fokussiere mich auf mich selbst. Zu Beginn waren ziemlich alle gleichauf. Das habe ich gespürt, aber ich wollte mich nicht konditionieren lassen und legte den Fokus auf meine Technik.

Nehmen wir Ihren Goldkurs mal etwas genauer unter die Lupe. Sie hatten die schlechteste Reaktionszeit aller Finalistinnen. Doch bereits bei der ersten Wende lagen Sie auf Bronzekurs. Im dritten und vierten Abschnitt drehten Sie dann auf. War das Ihr Plan? Wie analysieren Sie den 200-Meter-Final?

Ich versuchte zu Beginn mit den Beinen locker zu bleiben. Wenn ich auf den ersten 50 Metern mit den Beinen bereits «all in» gehe, dann geht mir am Ende die Puste aus. Meine Strategie ist es, am Ende noch zulegen zu können. Ich bin oft langsam nach dem Start. Daran muss ich noch arbeiten. Beim Start selbst darf man sich nicht bewegen. Oftmals zittere ich mit meinen Beinen. Das ist suboptimal. Die Reaktionszeit muss ich deutlich verbessern. Darauf legen wir künftig sicher ein wenig den Fokus.

Die Goldmedaille um den Hals zu bekommen und die Schweizer Hymne zu hören. Wie speziell war das für Sie?

Sehr speziell. Für mich ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich wollte immer mal an einem internationalen Wettkampf die Schweizer Hymne hören. Ich kämpfte mit den Tränen. Es war sehr emotional.

Mit was für einem Gefühl sind Sie nach Rom gereist? Und mit welchen Zielen?

Ich reiste nach Rom, um viel Spass zu haben. Ich kann nicht auf die anderen Teilnehmerinnen Einfluss nehmen. Ich blieb bei mir und schaue, was dabei rausspringt. Ich wollte in erster Linie mich stolz machen, das Ergebnis war zweitrangig.

Zur Person Lisa Mamié Lisa Mamié wuchs in Zürich auf. Ihre Mutter ist in Italien geboren, ihr Vater ist Schweizer. Durch ihre Schwester hat sie die Liebe zum Schwimmen entdeckt. Seit dem Alter von 13 Jahren trainiert sie bei den Limmat Sharks. Mamié studiert Teilzeit an der Uni Zürich Französisch und Italienisch. Ihr bislang grösster Erfolg erreichte sie 2021 mit dem Gewinn der EM-Silbermedaille über 200 Meter Brust.

Das Foro Italico in Rom gehört zu Ihrem Lieblings-Schwimmbecken. Was macht dies so speziell?

Das Bad ist an einem sehr schönen Ort gelegen. Im Vergleich zu anderen Orten hat es in Rom kein Dach, das ist sehr speziell. Auch innen mit dem Mosaik, das gefällt mir ganz gut. Als ich klein war, war ich mit meiner Familie nach der WM 2009 hier. Ich habe damals alle Eindrücke des schönen Freibads aufgesaugt und mir gesagt, an einem solch schönen Ort möchte ich mal eine WM schwimmen. Jetzt ist es ausgerechnet hier EM-Gold geworden, ich bin überglücklich.

Sie sind nun die erste Frau seit Flavia Rigamonti (2008, 1500 Meter), die EM-Gold gewinnt. Was bedeutet Ihnen das?

Das ist enorm. Flavia ist ein Vorbild. Ich erinnere mich zurück. Ich war oft an den Schweizer Meisterschaften mit dabei, ich habe dort jeweils die Schiedsrichter verpflegt und dabei immer mit Flavia mitgefiebert. Nun in ihre Fussstapfen zu treten ist nicht hoch genug einzuschätzen.

