Schwingen Joel Wicki fehlt verletzungsbedingt am Stoos-Schwinget Der dreifache Sieger des Stoos-Schwinget ist wegen einer Schnittverletzung an der Hand beim ersten Bergkranzfest der Saison nicht mit dabei. 11.06.2022, 15.43 Uhr

Joel Wicki muss auf die Teilnahme am diesjährigen Stoos-Schwinget verzichten. Der 25-Jährige hat sich eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, wie er am Samstagmittag auf Instagram mitteilte: