Schwingen: König Nöldi Forrer tritt zurück

Schwingen Nöldi Forrer tritt per sofort zurück Nöldi Forrer hat genug vom Schwingsport. Der 43-jährige Schwingerkönig von 2001 verzichtet aufs Bergfest auf der Schwägalp und beendet seine lange Karriere. 13.08.2022, 10.34 Uhr

Nöldi Forrer beendet am Samstag überraschend seine Karriere. Keystone

Überraschung im Schwingsport: Arnold «Nöldi» Forrer beendet per sofort seine Karriere. Als Grund nannte der Toggenburger seine Gesundheit. Forrer zwickt es im Knie. Damit lässt der 43-Jährige auch das Bergkranzfest auf der Schwägalp von morgen Sonntag platzen. Stattdessen soll der Schwingerkönig von 2001, auf der Schwägalp gebührend verabschiedet werden. Somit wird der Käsermeister auch beim Eidgenössischen in zwei Wochen in Pratteln nicht mehr antreten.