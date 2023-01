Schwingerkönig Christian Stucki beendet seine Karriere

Rücktritt Schwingerkönig Christian Stucki kündigt Karriereende an Nach 23 Saisons soll für den 133-fachen Kranzgewinner Schluss sein. Dies teilt der Ausnahmeschwinger am Dienstag, seinem 38. Geburtstag, via Instagram mit. 10.01.2023, 16.28 Uhr

Christian Stucki gewann bislang in seiner Karriere 133 Kränze. Keystone

Ein grosser Name des Schwingsports macht bald Schluss: Christian Stucki beendet am Saisonende seine illustre Karriere. Dies teilte der Schwingerkönig von 2019 am Dienstag via Instagram mit – an seinem 38. Geburtstag notabene. Die kommende Saison werde seine letzte sein, schrieb Stucki, «es ist Zeit, neue Wege zu gehen». Zuletzt hatte Stucki immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Der Seeländer gewann in seiner 23-jährigen Karriere stolze 133 Kränze. «Niemals hätte ich zu träumen gewagt, was ich alles erleben durfte und erreichen konnte», befand Stucki, der als einer von bloss zwei Schwingern das Kunststück vollbrachte, sowohl beim Unspunnen- (2017) und beim Kilchbergschwinget sowie am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (2019) zu triumphieren. Im Fachjargon wird diese Glanzleistung als «Schwinger-Grand-Slam» bezeichnet. (dur)

Christian Stucki jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang gegen Joel Wicki am ESAF 2019 in Zug. Keystone