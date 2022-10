Serie A: Napoli 2022 auf den Spuren von Diego Maradona

Serie-A-Primus Maradona-Rekord egalisiert: Napolis Höhenflug nimmt kein Ende Dem SSC Napoli läuft es wie am Schnürchen. Die Süditaliener grüssen unbesiegt von der Spitze der Serie A. Die Mannschaft von Luciano Spalletti stellt gar einen über 30-jährigen Rekord ein. 24.10.2022, 15.37 Uhr

Mann des Spiels beim Sieg in Rom: Victor Osimhen (vorne) feiert mit Napoli einen Höhenflug. Keystone

Der SSC Neapel ist in Italien derzeit nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der Serie A feierte beim 1:0 am Sonntagabend gegen die AS Roma den elften Pflichtspielsieg in Serie und egalisierte damit einen Vereinsrekord aus Zeiten von Diego Maradona. Wie der Datendienstleister Opta berichtete, gelang Napoli in seiner mehr als neunzigjährigen Geschichte eine derartige Siegesserie nur im Jahr 1986 - damals stand noch Argentiniens Weltstar im Kader der Italiener.

«Dieses Napoli ist unwiderstehlich», schrieb die Zeitung «Gazzetta dello Sport» am Montag. Ein sehenswerter Weitschuss des nigerianischen Topstürmers Victor Osimhen hatte den Süditalienern am Sonntag im Topspiel bei der Roma den Sieg beschert. In der Tabelle führt das Team von Coach Luciano Spalletti mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger AC Mailand.

20 Jahre Mailand oder Turin

Napoli ist in dieser Saison neben Real Madrid und Paris Saint-Germain die einzige noch ungeschlagene Mannschaft aus einer der grossen fünf Ligen Europas. Vom «Königreich Neapel» schrieb der «Corriere dello Sport». Trainer Spalletti sprach von einem Spiel «voller Fallen, das wir aber verdient gewonnen haben». Er lobte Stürmer Osimhen: «Victor hat plötzliche Geistesblitze, die jedes Spiel in jedem Moment entscheiden können.» Der 23-Jährige war im Sommer noch heftig von Clubs aus England umworben worden, Napoli konnte ihn aber halten.

Neapel will erstmals nach den zwei Titeln mit Diego Maradona 1987 und 1990 wieder Meister werden und die Siegesserie der Vereine aus Mailand (Milan, Inter) und Turin (Juventus) brechen, welche die Serie-Titel seit 2002 unter sich ausgemacht hatten. Die Spalletti-Elf überzeugt auch in der Champions League mit vier Siegen aus vier Gruppenspielen und dem vorzeitigen Erreichen des Achtelfinales. Die Italiener gewannen dabei 4:1 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Am Mittwoch empfängt Napoli die Glasgow Rangers. Das womöglich entscheidende Rückspiel um den Gruppensieg steigt am 1. November in Liverpool. (dpa/swe)