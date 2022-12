Beat Feuz tritt zurück – nach Kitzbühel ist Schluss

Ski Alpin Nach Kitzbühel ist Schluss: Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz tritt zurück Beat Feuz wird sich bald vom professionellen Skisport verabschieden. Der 35-Jährige fährt noch bis zum Klassiker in Kitzbühel und beendet danach seine Karriere. 21.12.2022, 13.08 Uhr

Olympiasieger Beat Feuz kündigt seinen Rücktritt an. Nach Kitzbühel hängt er die Ski an den Nagel. Freshfocus

«Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind», lässt sich Feuz in der Mitteilung von Swiss-Ski zitieren.

Der Speed-Spezialist wird diese Saison aber noch bis und mit den Rennen in Kitzbühel rennmässig weiterziehen. «Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am Samstag, 21. Januar, meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal geniessen zu können.»

Mehr Zeit mit der Familie

Der 35-jährige Emmentaler durfte im Skisport grosse Erfolge feiern. Bei den Olympischen Spielen sowie bei Weltmeisterschaften räumte er jeweils drei Medaillen ab. Den wichtigsten Titel feierte er im vergangenen Winter in Peking, als er sich in der Königsdisziplin die Goldmedaille umhängen lassen konnte. Es war die Krönung seiner Karriere. Als Abfahrer hat Feuz alles gewonnen, was in dieser Disziplin Relevanz hat: dreifacher Sieger in Wengen, dreifacher Sieger in Kitzbühel, Weltmeister und Olympiasieger.

Olympiasieger! Beat Feut schnapp sich im Februar in Peking Gold. Keystone

Im Moment des grössten Erfolgs übermannten den sonst so abgebrühten Ski-Crack die Emotionen. Die Tränen kullerten über die Wange, als er im Zielhang mit Partnerin Katrin und den Töchtern Clea und Luisa per Videotelefonie sprach. «Das war einer der schönsten Momente meiner Karriere.»

Beim Berner gingen in diesem Augenblick auch Szenen durch den Kopf, in denen solche Erfolge im Bereich des unmöglichen anzusiedeln waren, die Profi-Karriere an einem seidenen Faden hing. Immer wieder machte ihm sein linkes Knie zu schaffen. Elf Operationen waren vonnöten, damit er seinem Beruf wieder nachgehen durfte. Und als vor über zehn Jahren dann auch noch Blutungen auftraten, sich eine starke Entzündung bildete, war gar von einer drohenden Amputation die Rede. «Ich durchlebte die schlimmste Zeit in meinem Leben», sagte der damals 26-Jährige bei seinem Comeback gegenüber CH Media.

«Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden.» (gav)

Bilder seiner Karriere:

Beat Feuz holt an den Olympischen Winterspielen 2022 Gold in der Abfahrt. Bild: Johann Groder / APA An dessen Siegerehrung lässt er den Emotionen freien Lauf. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Beat Feuz gewann viermal den Abfahrtsweltcup. Bild: Gabriele Facciotti / AP Zu seinen grössten Erfolgen zählt auch der Weltmeistertitel 2017 in der Abfahrt in St. Moritz, hier beim Empfang in seiner Heimatgemeinde Bumbach. Bild: Alexandra Wey / Keystone Beat Feuz triumphiert in Kitzbühel 2021 in gleich zwei Abfahrten. Bild: Christian Bruna / EPA Beat Feuz holt in der WM-Abfahrt 2021 in Cortina Bronze. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Beat Feuz am 17. Dezember 2022 im Ziel mit Partnerin Katrin Triendl und Tocher Clea. Bild: Sven Thomann / Freshfocus Beat Feuz posiert in Wengen für den Fotografen. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Beat Feuz 2012 bei der Abfahrt am Lauberhorn. Bild: Alessandro Della Bella / Keystone Zum vierten und letzten Mal holt er 2021 in der Lenzerheide den Abfahrtsweltcup. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang: Beat Feuz wird Zweiter im Super-G und Dritter in der Abfahrt. Auch Dario Cologna (Gold im Langlauf über 15 Kilometer) und Wendy Holdener (Silber im Slalom) holen Medaillen. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone WM-Abfahrt 2015: Patrick Küng (links) gewinnt, Beat Feuz wird Dritter. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Beat Feuz hat fast alles erreicht in seiner Karriere, ausser einen Abfahrtssieg in Gröden. Bild: Sven Thomann / Freshfocus Auch so kennt man Skirennfahrer Beat Feuz, beim Golfen 2017 auf dem Golfplatz in Andermatt. Bild: Philipp Schmidli Ein Bild aus jungen Jahren: Lara Gut und Beat erhalten 2008 die Nachwuchs-Preise der Schweizer Sporthilfe in Lenzburg. Archiv LZ Beat Feuz in bekannter Manier beim Sprung, hier am Lauberhorn. Bild: Anthony Anex / Keystone Beat Feuz rast 2012 in Richtung Chamonix. Bild: Alessandro Trovati / AP Beat Feuz, hier am Lauberhorn. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone