Ski: Der Riesenslalom in Sestriere jetzt live

Ski Alpin Bassino gewinnt in Sestriere, Gut-Behrami als beste Schweizerin Siebte Die Italienerin Marta Bassino setzt sich im Riesenslalom vor heimischen Publikum durch und verweist Sara Hector und Petra Vlhová auf die Ränge zwei und drei. Die Schweizerinnen fahren hinterher. Dan Urner Aktualisiert 10.12.2022, 14.50 Uhr

Die Strecke verlangte den Fahrerinnen alles ab; so auch Lara Gut-Behrami, die es als beste Schweizerinnen auf den siebten Schlussrang schaffte. Keystone

Was für ein Schlussspurt von Marta Bassino! Stolze 40 Hundertstelsekunden holte die Italienerin im Riesenslalom in Sestriere allein im letzten Streckenabschnitt auf – und zog fulminant an der Schwedin Sara Hector vorbei, die in der Endabrechnung mit elf Hundertsteln Rückstand den zweiten Platz belegte.