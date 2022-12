Daniel Yule gewinnt den Slalom in Madonna di Campiglio

Ski Alpin Daniel Yule triumphiert in Madonna di Campiglio, Loïc Meillard scheitert bitter Freud und Leid aus Schweizer Sicht: Daniel Yule gewinnt bereits zum dritten Mal den Slalom in Madonna di Campiglio. Loïc Meillard scheidet hingegen als Zweitplatzierter nach dem ersten Lauf aus. Dan Urner Aktualisiert 22.12.2022, 22.08 Uhr

Loïc Meillard befindet sich auf Podestkurs. Keystone

Wie eng Freud und Leid beieinanderliegen können, haben Daniel Yule und Loïc Meillard im Nachtslalom in Madonna di Campiglio eindrucksvoll vorgeführt. Der eine, Yule, meisterte den zweiten Lauf mit Bravour, schob sich von Rang vier ganz an die Spitze vor und kommentierte seinen bereits dritten Sieg in Madonna di Campiglio mit einem breiten Grinsen im Gesicht.