Der Riesenslalom von Schladming jetzt live

Ski alpin Nacht-Riesenslalom in Schladming: Meillard führt dank souveräner Fahrt vor Teamkollege Caviezel Nach dem traditionellen Nachtslalom von Schladming am Dienstag folgt heute Mittwoch der Riesenslalom. Wie sich die Schweizer auf der Planai schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker mit Stream. Leandro De Mori 25.01.2023, 18.47 Uhr

Loic Meillard zeigte eine starke erste Fahrt. Marco Trovati / AP

Mit jedem Fahrer, der auf der Planai startete, wurde die Piste etwas griffiger. Dies ganz zum Vorteil von Loic Meillard mit Startnummer sechs, der diesen Vorteil zu nutzen wusste und eine hervorragende Zeit herausfuhr. Um ganze 1,06 Sekunden übertraf der Neuenburger den bis dahin führenden Henrik Kristoffersen. Und kaum war Meillard im Zielbereich angekommen, begrüsste ihn Marco Odermatt. Der Gesamtführende im Weltcup setzte aufgrund seiner leichten Knieverletzung, die er sich letzten Freitag in Kitzbühel zuzog, aus.

Dass seine Fahrt so gut war, hat Meillard nicht erwartet, wie er im TV-Interview beim SRF verrät: «Das Gefühl war eigentlich so lala. Am Schluss habe ich versucht ruhig zu bleiben, das hat anscheinend gut geklappt.»

Doch nicht nur Meillard überzeugte in diesem ersten Lauf. Auch Mauro Caviezel fuhr eine starke Zwischenzeit, war im zweiten Abschnitt gar schneller als sein Teamkollege. Im Ziel betrug der Rückstand etwas über sechs Zehntelsekunden. Der 34-Jährige ist der einzige Athlet, der nach dem ersten Lauf weniger als eine Sekunde Rückstand auf Meillard aufweist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen