Der Super-G vom Sonntag jetzt live

Am Sonntag treffen sich die Männer auf der Olympia delle Tofane zum zweiten Super-G. Marco Odermatt gab am Samstag ein Mini-Comeback und holte sogleich den Sieg. Was schaffen er und die anderen Schweizer am Sonntag? Das Rennen jetzt im Ticker.

Leandro De Mori 29.01.2023, 10.00 Uhr