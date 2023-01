Der Slalom vom Sonntag jetzt live

Ski alpin Shiffrin nach dem ersten Lauf von Spindlermühle in Führung – Gisin und Rast mit soliden Fahrten Am Sonntag fahren die Frauen im tschechischen Spindlermühle den zweiten Slalom des Wochenendes. Am Samstag siegte Shiffrin, Wendy Holdener fuhr als Dritte aufs Podest. Im Liveticker können Sie das Rennen mitverfolgen. Leandro De Mori 29.01.2023, 09.00 Uhr

Am Samstag schaffte es Wendy Holdener aufs Podest. Radek Petrasek/Freshfocus / Zuma/CTK

Auch am Sonntag dominiert Mikaela Shiffrin weiter. Nach dem ersten Lauf vom zweiten Slalom des Wochenendes in Spindlermühle steht die US-Amerikanerin an der Spitze, gefolgt von der Deutschen Lena Dürr (+0,67) und der Kroatin Zrinka Ljutic (+0,85).