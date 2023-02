Ski WM: Der Slalom der Frauen live im Ticker und Stream

Ski Alpin Es kommt zum Zweikampf um WM-Gold zwischen Shiffrin und Holdener – Gisin verliert Stock unglücklich Mikaela Shiffrin ist die grosse Favoritin auf den Sieg im Slalom, dahinter mischt auch Wendy Holdener im Medaillenkampf mit. Verfolgen Sie den ersten Lauf live im Ticker und Stream. 18.02.2023, 09.45 Uhr

Wendy Holdener befindet sich in bester Ausgangslage für den zweiten Lauf. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Fünf von neun Slaloms entschied die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin in dieser Saison für sich. Dementsprechend ging die vierfache Weltmeisterin als klare Favoritin an den Start. Doch auch die Schweizerin Wendy Holdener, die in dieser Saison bereits zwei Slalom-Rennen gewann, befindet sich nach dem ersten Lauf in vorzüglicher Ausgangslage für den Kampf um die Medaillen.