Super-G der Frauen in St. Moritz - können Lara Gut-Behrami

Ski Alpin Kein Schweizer Exploit beim Super-G in St. Moritz – Michelle Gisin befreit sich mit sehr guter Leistung: «Es war ein cooler Lauf!» Es reichte nicht für einen Schweizer Podestplatz in St. Moritz. Dafür befreite sich Michelle Gisin befreite sich nach dem Markenwechsel mit einer sehr gelungenen Fahrt. Der Sieg geht in die USA. Gina Kern Aktualisiert 18.12.2022, 13.58 Uhr

«Äntlech!», schrie Michelle Gisin in die Kamera. Ihre Erleichterung war spürbar. «Äntlech», schaffte sie mal wieder einen «richtig geilen Lauf» wie sie im Interview sagte. «Äntlech», kann sie wieder jubeln. Der vierte Rang im Super-G von St. Moritz ist eine ganz grosse Erleichterung.

Michelle Gisin musste sich im letzten halben Jahr an den neuen blauen Salomon-Ski gewöhnen. Der Markenwechsel forderte sie. Sie testete, pröbelte und suchte nach der optimalen Abstimmung zwischen Ski, Bindung und Schuh. Nun darf sie endlich jubeln. «Ich bin unglaublich glücklich. Es war ein cooler Lauf. Ich konnte die positive Energie der Menschen im Zielraum richtig aufsaugen.» Hoffentlich ist bei Gisin der Marken-Knopf nun gelöst.

Holte ihren 77. Weltcupsieg: Mikaela Shiffrin. Keystone

Gisin schrammte nur 15 Hundertstel am Podest. Den Sieg holte sich die Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit 1:13,62 mit einer sauberen und sehr lockeren Fahrt. «Ich versuchte einfach der Linie zu vertrauen», sagte sie. Die Amerikanerin holte sich den 77. Weltcupsieg, und den fünften Sieg in einem Super-G. Mit dem dritten Sieg in diesem Winter baut die zweifache Olympia-Siegerin ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Die Italienerin Elena Curtoni – Siegerin der Abfahrt am Freitag – kam auf Rang zwei und ebenfalls aufs Treppchen schaffte es die 28-jährige Französin Romane Miradoli.

Ansonsten ist die Schweizer Bilanz durchzogen: Vorjahressiegerin Lara Gut-Behrami fährt auf Rang 8. Joana Hählen (13.), die Siegerin des Super-Gs von Lake Louise Corinne Suter (15.), Jasmine Flury (18.), Priska Nufer (19.) und Wendy Holdener (20.).

Power-Girl Sofia Goggia mit der frisch operierten Hand. Keystone

Noch zu erwähnen ist Sofia Goggia, die Siegerin der Abfahrt vom Samstag, fuhr im Super-G auf den guten 5. Rang. Die frisch operierte Hand kann nun gut genesen. Die Speed-Frauen gehen erst Mitte Januar in St. Anton wieder an den Start.