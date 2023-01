Ski Alpin: Super-G in St. Anton mit Gut-Behrami jetzt live

Auch am Sonntag steigt Lara Gut-Behrami auf das Podest. Nachdem die Tessinerin am Samstag Dritte wurde, feiert sie am Sonntag in St. Anton den Sieg. Dahinter folgen die Italienerinnen Federica Brignone und Elena Curtoni.

Simon Wespi Aktualisiert 15.01.2023, 12.20 Uhr