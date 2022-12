2. Riesenslalom in Semmering: Liegt ein Podestplatz diesmal drin?

Lara Gut-Behrami in Führung – Michelle Gisin verliert viel Zeit

Riesenslalom in Semmering

Im zweiten Riesenslalom in Semmering liegt Lara Gut-Behrami zur Halbzeit in Führung. Die 31-jährige Tessinerin strebt ihren zweiten Saisonerfolg an. Den weiteren Schweizerinnen läuft es nicht nach Wunsch.