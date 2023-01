Slalom in Adelboden: Wer gewinnt? Yule und Meillard in Topform

Wer rockt heute den Adelboden-Slalom? Daniel Yule und Loïc Meillard in Topform!

Das Skifest am Chuenisbärgli geht in die letzte Runde. Heute findet der Slalom der Männer statt: Yule startet mit Nr. 5, Meillard mit Startnummer 7. Wer rockt die Piste am Besten? Der 1. Lauf live hier im Ticker und im Stream.